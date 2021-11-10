Cami yarıda kalınca saat kulesi yapıldı

Dolmabahçe Saat Kulesi yapılırken Sultan Abdülaziz tahtan indirildi. İşler yarım kaldı. Aziziye Camii de bundan etkilendi ve buranın taşları kullanılarak eklektik üslupla yeni eser ortaya kondu

İstanbul'un önemli mimari eserlerinden birisi de Dolmabahçe'deki saat kulesidir. Sarkis Balyan tarafından Neobarok ve Ampir tarzında yapılan eserin 27 metre yüksekliğinde ve 4 katlı olan kulenin 94 basamağı bulunuyor.. Merdiven sahanlıklarının zemini renkli taşlarla, geometrik şekiller verilerek yapıldı.Her bir cephesinde saat bulunur. Saatler Fransız imalatı. Deniz tarafındaki saat ayrı kurulurken, diğer üçünün kurulması birlikte olur.

Dolmabahçe Sarayı'nın önünde bulunan saat kulesinin aslında biraz hüzünlü hikâyesi var... Ne kadar estetik ve güzel görünümlü olsa da hikâyesi ayrı bir ibret vesikası.Çünkü bu saat kulesi yapılırken Sultan Abdülaziz tahtan indirildiği için yarım kalan Aziziye Camii'nin taşları kullanılarak eklektik üslupla yapılmış.

Kule, Balyan ailesinin imzasını taşıyor. Sultan Abdülaziz'in öldüğü ya da bilekleri kesilerek öldürüldüğü yönündeki tarihi tartışmalar da ortada. Padişah,bugünkü Swiss Otel'in olduğu yere büyük bir cami yapımı için başlatmıştı Aziziye Cami diye ama vefat edince yarım kaldı.

İşte saat kulesinin diğer hikâyesi; İstanbulunsırları internet sitesindeki bilgiye göre; Anadolu ve Balkanlarda birçok saat kulesini yaptıran Sultan Abdülhamit Han, Dolmabahçe Saat Kulesinin de yapılmasını istedi. Saat kulesinin yapılış amacı “Teshil-i Muamelat” yani işlerin kolaylaştırılması için yaptırıldı. Aslında aynı anda Sultan Ahmet Meydanı'nda da yapılacaktı zaman içinde yapılamadı.

Saat kulesi bir milyon iki yüz on beş bin yüz elli kuruşa mal oldu. Para hazineden çıktı. Yapımına 1890 yılında başlanmıştı, dört yıl sonra 1894 yılında tamamlandı. Saat Kulesi de gösterişli bir mimari anlayışla inşa edildi. 12 X 12 metrelik bir alan üzerine konuldu. Yükseldikçe daralan bir şekilde düzenlendi. Barok ve Ampir üsluplar kullanıldı. 4 katlı yapıldı.

Kulede dört ayrı barometre bulunuyor

Deniz ve kara tarafındaki ikinci kat alınlıkların ortasına, 1882 yılında II.Abdülhamit tarafından terazi ve silah eklenerek tamamlanmış birer Osmanlı Arması mermere oyularak yerleştirildi. Yüksekliği 27 metre olan kule, 12 metre uzunluğundaki kare kaideye oturuyor. Kaidesindeki su sebilleri yapıyı çok daha özel kılıyor. Kapı üstü hizasında, dört tarafına dört ayrı barometre konuldu. Barometrelerde, hava durumları aynen şöyle yazılmıştı, hala öyle devam ediyor; Fırtına- Rüzgâr, Yağmur- Mütehavvil (değişken, kararsız anlamında) – Eyi Hava – Sabit Hava.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.