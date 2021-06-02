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Çamaşırhane müzesinden çamaşır makinesine

İlk buharlı çamaşır makinesi İngiltere'de, elektrikli ise ABD'de görülüyor. Menderes döneminde ilk yerli çamaşır makinesi üretildi. Ecevit döneminde ise ilk yerli tam otomatik çamaşır makinesi üretildi...

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02.06.2021 23:09:24
Çamaşırhane müzesinden çamaşır makinesine

Çankırı Tarihi Çamaşırhane Müzesi Abdülhamid Dönemi'nde inşa edilmiştir. Tarihi Çamaşırhane ülkemizdeki çamaşırhanelerin en büyüğü olarak bilinmekte. 2016 yılında müzeye dönüştürülme çalışmaları başlatılan tarihi çamaşırhane, modern müzecilik anlayışının dışında sanatsal ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapmaktadır.

Dekoruyla da dikkati çekiyor

Çankırı Belediyesi tarafından hizmete açılan Tarihi Çamaşırhane Müzesi, ziyaretçilerinin yanı sıra farklı atmosferi ve akustik ortamı ile müzisyenlerin de dikkatini çekiyor.Müzede eski çamaşırhane kültürünü canlandıran heykeller ise müzik yapan gençlere fon oldu.

Tarihi dokunuşlar yapıldı

1980 yılından 2004 yılına kadar kaderine terkedilmiş virane durumda bulunan Tarihi Çamaşırhane'nin bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirip yaşayan bir mekan haline dönüştüren Çankırı Belediyesi, birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yapan tarihi mekanı aslına uygun olarak restorasyonu yaparak geçmişten bugüne kadar çamaşırhanenin nasıl kullanıldığını anlatan bir müze haline getiriyor. Eski Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç mekan ile ilgili yaptığı değerlendirmede burası için 672bin 862 lira harcandığını söylemişti.

İngiltere buharlı, ABD elektrikli

Elle çalışır ilk çamaşır makinelerinin İngiltere'de ve 18'inci yüzyılın sonlarına doğru yapıldığı kayıtlarda geçiyor.
Benzinle çalışan ve çift ahşap kazanlı çamaşır makinesinin yapılması ise 1890'larda.Buharlı makinelerin icadından sonra sanayi tipi çamaşır makineleri yine İngiltere'de ortaya çıktı. 1910'lu yıllara gelindiğinde ise Amerika Birleşik Devletleri'ndi ev tipi elektrikli çamaşır makinelere doğru çalışmalar start almıştır.

Adnan Menderes ve Ecevit dönemi

1906 yılına kadar yapılan tüm çamaşır makineleri insan gücü ile çalışan, genelde amatör denemeler olarak kaldı. Alva John Fisher, elektrikle çalışan ilk çamaşır makinesini icat etti. 1908 yılında Alva Fisher'in çamaşır makinesi Chicago'da bulunan Hurley Machine Company tarafından üretilmeye başlandı. Makineye Thor adı verildi. Bu makinenin patenti 1910 yılında alındı.1924 yılında ilk kurutmalı makineler piyasaya çıktı.1937 yılında Bendix Corporation adlı şirket ilk tam otomatik çamaşır makinesini üretti. 1940′lı yıllardan itibaren tam otomatik makineler ev hanımlarının hizmetine girmeye başladı.

İş Bankası'nın Mayıs 2016'da yayımladığı Beyaz Eşya Sektörü raporuna göre Türkiye'de beyaz eşya sektörünün tarihi 1955 yılına dayanıyor: 1959 yılında Adnan Menderes dönemine denk gelen tarihte ilk yerli çamaşır makinesi üretildi.1974 yılında Bülent Ecevit Hükümeti dönemine rastlayan tarihi süreçte ise ilk yerli tam otomatik çamaşır makinesi üretilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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