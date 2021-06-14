İnsanların dijital ile tanışması beraberinde iletişimlerinde dijital ortamda sağlanmasına neden oldu. Dijital çağın sunmuş olduğu kolaylıkların yanı sıra dünyanın öbür tarafındaki insanların yaşayışları ve politikası hakkında her türlü bilgiden haberdar olmaktayız.

Bununla beraber vaktimizi değerlendirmeye ve eğlenceli vakit geçirmemize yarayan sosyal medya dünya çapında büyük bir kitleye ulaştı. İnsanlar sosyal medya hesabı açarak düşüncelerini, fikirlerini özgürce sunabilmekte ve kendilerine iyi gelen sosyal medya hesaplarını takip ederek vakitlerini değerlendirmekteler. Bunlardan birisi olan ve sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlar ile milyonlarca kişinin dikkatini çeken sosyal medya fenomeni Çağrı Taner arama motorunda araştırılanlar arasında. Çağrı Taner Kimdir, Nasıl Fenomen Oldu? İşte detaylar.

Instagram ‘da16 milyon, Twitter 'da 3 milyon ve Facebook'ta 4 milyona yakın takipçisi bulunan Çağrı Taner'in gerçekte kim olduğu merak edilmekte.

Bir internet fenomeni olarak bilinen ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Çağrı Taner 15 Haziran 1996 Samsunlu olduğu bilinmekte. Fakat gerçek adı hakkında detaylı bilgiler yer edinmemekte. Çağrı Taner nasıl fenomen oldu? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

Çağrı Taner Kimdir?

Çağrı Taner Kimdir, Kaç Yaşında? Bir sosyal medya fenomeni olarak tanınan Çağrı Taner hakkında detaylı bilgiler bulunmamakla beraber gerçek adı da bilinmemektedir. Çağrı Taner 15 Ağustos 1996 doğumludur. Taner'in Karadeniz'de bir il olan Samsun'da yaşadığı öne sürülmekte. Instagram ‘da Hüzünlü Bir Ponçik 8 milyon, Çağrı Taner hesabının ise 16 milyon takipçisi bulunmakta. Twitter üzerinden de hesabı bulunan Çağrı Taner'in Twitter takipçi sayısı da 3 milyonun üzerindedir.

Çağrı Taner Nasıl Fenomen Oldu?

Sosyal medyayı çok iyi bir şekilde kullanan genç fenomen Çağrı Taner, Paylaştığı komik resim ve videolar ile milyonlarca takipçi kazandı. Çağrı Taner adı ile açtığı sosyal medya hesabı takipçilerinin dikkatini çekti. Artık bir ikon haline gelen hesabı,takipçilerinin dilinde. Toplamda açmış olduğu sosyal medya hesabındaki takipçi sayısının 300 milyon olduğu bilinmekte.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.