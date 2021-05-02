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Büşra Kayıkçı, DG Classics'te albümü olan ilk Türk müzisyen olarak tarihe geçti

Neoklasik müziğin temsilcilerinden Kayıkçı'nın tekli albümü 'Bring the Light', köklü klasik müzik plak şirketi Deutsche Grammophon etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kayıkçı, DG Classics'te albümü bulunan ilk Türk müzisyen oldu.

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02.05.2021 16:20:30
Büşra Kayıkçı, DG Classics'te albümü olan ilk Türk müzisyen olarak tarihe geçti

Klasik müzik endüstrisinde 123 yıllık tarihe sahip Deutsche Grammophon'un Project XII kapsamında hazırladığı kolektif albüm projesinin parçası olan neoklasik müziğin genç temsilcilerinden Büşra Kayıkçı, yıl sonunda piyasaya sunulacak plakta yeni özgün eseriyle yer aldı.

Kayıkçı, aralarında Moby, Sting, Max Richter, Vikingur Olafsson, Krystian Zimerman'ın bulunduğu DG Classics'te albümü olan ilk Türk müzisyen olarak tarihe geçti.

Çocukluğundan itibaren piyano, bale ve resim alanında eğitim alan Kayıkçı, mimarlık fakültesinde tamamladığı lisans eğitiminin ardından kompozisyon çalışmalarına başladı.

Minimalist ve neoklasik tarzda 9 eserden oluşan çıkış albümü "Eskizler"i 2019'da bağımsız olarak yayımlayan Kayıkçı, ikinci albümü "Tuna"yı geçen yıl piyano tasarımcısı David Klavins'in daveti üzerine Macaristan'daki atölyesinde Architizer ödüllü "Una Corda" isimli tasarım piyanoda kaydetti.

Kayıkçı'nın diğer bir teklisi olan "Doğum" ise geçen sonbaharda New York Theatre Ballet dans okulunun modern dans gösterisinde kullanıldı. İş birliği, The New York Times'ta işlendi. Kayıkçı'nın Galata'dan esinlenerek yazdığı "Kuledibi no. 1" isimli çalışması ise The Wall Street Journal'de yayımlanan İstanbul temalı bir makalede müzik önerileri arasında yer aldı.

Büşra Kayıkçı, Türkiye'de de İKSV ve Zorlu sahnelerinde konser verdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan