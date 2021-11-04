Bu hafta izleyiciyle buluşacak 9 film

Vizyondaki filmler listesi bu hafta birbirinden değerli filmleri ağırlıyor. 5'i yabancı 4'ü yerli olmak üzere 9 film beyazperdeden izleyici karşısına geçecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

AA'da yer alan habere göre; Angelina Jolie, Gemma Chan, Salma Hayek, Richard Madden ve Kumail Nanjiani'nin başrollerinde oynadığı "Eternals" izleyici ile buluşacak.

"Nomadland" filmi ile Oscar'da "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülen Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film, tarih boyunca insanlığı koruyup gelişiminde katkıları olan olağanüstü güçlere sahip Eternalların hikayesini anlatıyor.

Chloe Zhao'nun senaryosunu Patrick Burleigh, Ryan Firpo ve Kaz Firpo ile birlikte kaleme aldığı yapım, macera ve aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

"KORUYUCU"

Liam Neeson, Jacob Perez, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz ve Alfredo Quiroz'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini Robert Lorenz üstlendi.

Emekli bir Vietnam gazisinin yaşamına odaklanan gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Arizona-Meksika sınırında bir çiftlik sahibi olan emekli Vietnam gazisi asker Jim Hanson, sevdiğini kaybetmenin hüznü ile yalnızlığı tercih etmiş ve günlerini çoban köpeği Jackson ile geçirmektedir. Hayatın karmaşasına yeniden dönüş yapmak üzere olduğundan henüz habersizdir. Hanson, küçük bir çocuk olan Miguel'i kanun dışı kartelin elinden kurtarınca zorlu bir savaşın içine sürüklenir."

"TAM SANA GÖREYİM"

Maria Schrader'in yönettiği Alman yapımı "Tam Sana Göreyim"de Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller ve Hans Löw gibi isimler rol aldı.

Bilim kurgu ve romantik komedi türündeki yapım; kendi araştırmalarına devam edebilmek adına bir bilimsel deneye dahil olan bilim insanı Alma'nın, deney kapsamında kendisini mutlu etmek için tasarlanan insansı robot ile geçirdiği üç haftayı anlatıyor.

"AHED'İN DİZİ"

Nadav Lapid'in yönettiği ve Avshalom Pollak, Nur Fibak, Oded Azulay ile Michal Benkovitz Sasu'nun oynadığı "Ahed'in Dizi", Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

2019 yapımı "Eş Anlamlılar" adlı filme Paris'te kendi kimliğiyle çatışan bir İsrailliyi anlatan yönetmen Nadav Lapid, yine kendine dönerek bu kez Filistinli bir aktivistin hayat hikayesini filme aktarmak isteyen ünlü bir yönetmeni anlatıyor.

"CEMİL ŞOV"

Barış Sarhan'ın senaryosunu yazıp yönettiği; Ozan Çelik, Nesrin Cavadzade, Alican Yücesoy, Cezmi Baskın ve Başar Alemdar'ın başrollerinde oynadığı "Cemil Şov"; eski bir Yeşilçam aktörüyle yolları kesişen, oyuncu olmak isteyen bir AVM güvenlik memurunun hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

"FAZLA ŞAAPMA"

Ahmet Kapucu'nun yönetmenliğini yaptığı; Ömür Özdemir, Hakan Meriçliler, Fırat Albayram, Ceyda Kasabalı ve Ayhan Taş'ın rol aldığı "Fazla Şaapma", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Ömür Özdemir'in kendi hayat hikayesinden uyarlanan film, askerliğin akabinde geçirdiği işsizlik döneminden sonra iş hayatında tutunmaya çalışan bir adamın bu süreçte başından geçenleri konu ediniyor.

"CÜHENNA"

Can Yavuz, Arifhan Durmuş, Semih Uyulgan ve Şefika Ümit Tolun'un oynadığı "Cühenna"yı Gurbet Gurur Cantürk ve Rafet Ögeday Erdoğan birlikte yönetti.

Korku türündeki film, bir cadının ruhunun hapsedildiği söylenen köyde bir çiftin kaybolmasıyla bu vakayı araştırmaya koyulan Arifhan ve Can'ın hikayesini anlatıyor.

"ŞEYTANI ARARKEN"

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği Can Şallıoğlu, Metin Yüksel, Kübra Kadı, Damla Nur Yılmaz ve Doğuş Arslan gibi isimlerin rol aldığı bir diğer yerli korku filmi olan "Şeytanı Ararken"; internette gördükleri bir köye şeytan aramaya giden bir grup gencin başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

"TURU VE SİRK MACERALARI"

Victor Monigote ve Eduardo Gondell'ın yönettiği animasyon filmi "Turu ve Sirk Maceraları"; alışılanın dışında bir tavuk olduğu için dışlanan Turu'nun, eski müzik öğretmeni Isabel ile olan maceralarını konu alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.