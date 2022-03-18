DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bu defa İngiliz Savunma Bakanı kandırıldı
TEM Otoyolu'nun Düzce kesimi kapalı mı? Tem Ankara ve İstanbul yönü açıldı mı?
Polislere ne kadar promosyon verilecek? Son dakika: Polisler için hangi bankadan promosyon verilecek?
Cumartesi hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi Süper Lig 30. hafta karşılaşmaları | Bu hafta hangi takımların maçları var?
İstanbul'da bugün motosiklet kullanımı ve moto kurye yasaklandı mı? İstanbul'da motokurye yasağı başladı mı? (18 Mart-19 Mart)
Kayak Keyfini Doruklarda Yaşayacağınız Yer BOF Hotel
Amazon ormanlarında kaybolan iki çocuk haftalar sonra bulundu
Esed rejimi ile Pakistan arasında flaş gelişme
Ehliyet harcı 2022 | Eski ehliyeti yenileme ücreti ne kadar? Sürücü Belgesi (Ehliyet) harcı kaç TL?
Motorkuryelerin saat 17:30'dan itibaren trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da kar ne zaman bitecek? İstanbul kar yağışı kaç gün sürecek? İstanbul hava durumu
İstanbul Motosiklet ve moto kurye yasağı 18 Mart | İstanbul'da motosiklet ve motokurye yasaklandı mı? 18 Mart'ta Moto kuryeler yasak mı?
İstanbul Valisi uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
ApeCoin (APE) şimşek gibi başladı!
Bulgaristan ile Rusya arasında kriz: Ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre verildi

TIMETURK / KÜLTÜR / Bu defa İngiliz Savunma Bakanı kandırıldı

Bu defa İngiliz Savunma Bakanı kandırıldı

Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir kişiyle telefonda görüşen İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace’a ‘gerçek’ Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal’dan esprili yanıt geldi.

12 Dakika Önce
2022-03-18 16:45:37
Bu defa İngiliz Savunma Bakanı kandırıldı

Shmyhal, “Bakan Wallace, bir dahaki sefer, konuşmaya başlamadan önce ‘palianytsia' kelimesini söylemesini isteyin” dedi. Ukrayna'ya özgü bir ekmek olan 'palianytsia' kelimesini, Ukrayna'da sadece Ukraynalıların doğru telaffuz edebildiği ve genelde Rusların bu kelimeyi telaffuz edemediği düşünülüyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün akşam yaptığı açıklamada Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir ‘sahtekarın' kendisiyle konuşmaya çalıştığını belirterek “Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım” ifadelerini kullandı. İngiliz basını Bakan Wallace'ın bir sahtekarın nasıl güvenlik aşamalarını geçerek kendisiyle görüşebildiği konusunda soruşturma açtığını duyurdu.

KANDIRILAN İKİNCİ İNGİLİZ BAKAN

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel de bir açıklama yaparak aynı olayı kendisinin de yaşadığını belirterek “Bu, hafta başlarında bana da oldu. Böyle zor zamanlarda bizi bölmek için acınası bir girişim. Ukrayna'nın yanındayız” dedi. İngiliz hükümeti daha önce de benzer olaylarla karşılaşmış ve 2018 yılında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ermenistan Başbakanı olduğunu zannettiği bir kişiyle telefonda görüşmüştü.

“ARAYANA ‘PALIANYTSIA' KELİMESİNİ SÖYLETİN”

Ukrayna Başbakanı Shmyhal ise Savunma Bakanına esprili bir yanıt vererek bundan sonra arayan kişilerden Ukrayna ekmeğinin Ukraynaca ismi palianytsia kelimesini söylettirmesini istedi.

c1e5061ce1a46a5a4ae51b18a914c5ca_40222 Ukrayna'da bu kelimeyi Rusların telaffuz edemediği ve birisinin Ukraynalı olup olmadığını anlamak için esprili bir şekilde bu kelimenin telaffuz ettirildiği biliniyor.

62344966470a9b38206ca255

DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş