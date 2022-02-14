'Bosnalı Viking' doğduğu evi balta atölyesine çevirdi

Bosna Hersek’in Tomislavgrad kentinde yaşayan ve 'Bosnalı Viking' olarak tanınan Stipe Pleic, sıra dışı yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

Doğup büyüdüğü evi Viking baltaları yaptığı bir atölyeye dönüştüren Pleic, hayat hikayesini ve planlarını AA muhabirine anlattı.

Uzun yıllar Almanya'da yaşadığını, daha sonra doğduğu şehre dönmeye karar verdiğini belirten Pleic, Vikinglerin yaşam biçimini ilk kez izlediği bir dizide gördüğünü, başrol oyuncuları olan Viking savaşçısı RagnarLodbrok ve efsanevi kadın savaşçı karısı Lagertha'nın hayatından etkilendiğini söyledi.

Pleic, "Bu dizileri izlerken Vikinglerin savaş silahı olarak kullandıkları baltalar çok hoşuma gitti. Her zaman ahşap işçiliğine ilgi duyuyordum. Bunun üzerine kendime bir tane Viking baltası yapmayı denedim." dedi.

Bu ilk baltadan sonra yenilerini de yapmayı denediğini dile getiren Pleic, "Yaptığım baltalar ve izlediğim dizilerden sonra, İskandinav mitolojisine de ilgi duymaya başladım.

Dizilerde gördüğüm Vikinglere ait diğer silahları ve aletleri üretmeye başladım." diye konuştu.

Pleic, yaptığı Viking silahları ve eşyaları arasında kalkan, kılıç, mızrak ve sandalyelerin de yer aldığını ifade etti.

"Bu benim için bir hobi"

Şu anda Viking evlerine benzeyen eski evini iki yıl önce bu hale getirdiğini söyleyen Pleic, "İlk başta ahşap bir gemi yapmak istedim.

Gemiyi yapıp tamamladıktan sonra bu evin çok daha iyi kullanılabileceğini düşünerek, halihazırda Viking evlerine benzeyen eski evimi 2 yıl önce bugünkü haline getirdim." ifadesini kullandı.

Bu işi kar amaçlı yapmadığını vurgulayan Pleic, "Bu benim için bir hobi. Modern hayatın içinde azami seviyede Vikingler gibi yaşamaya çalışıyorum.

Bunu tamamen kendim için yapıyorum. Çok az da olsa baltaları satıyorum ama genel olarak bu iş benim için bir hobi." dedi.

Pleic yaptığı baltalar için de "Tamamı atölyemden çıkıyor. Hepsi el yapımı. Bir baltanın ikinci bir örneği yok. Tamamı benzersiz." yorumunu yaptı.

Yakında Bosna Hersek'te "Baltacılar Kulübü" açacağını da belirten Pleic, "Amacım bu sporla ilgilenenlerle birlikte vakit geçirmek.

Bu spor, ABD, Kanada ve Fransa'da çok gelişmiş durumda. Zagreb'de de 'Axe Throwing Arena' adlı bir kulüp var. Onların da yardımıyla yakında bizim de bir baltacılar kulübümüz olacak." dedi.

Pleic, kulübü açtıktan kısa süre sonra Bosna Hersek'te "balta atma şampiyonası" başlatmak istediğini, bu yarışmaya Bosna Hersek vatandaşı olan olmayan herkesin katılabileceğini sözlerine ekledi.

AA .