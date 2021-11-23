Biret'ten yeni bir armağan

Çok yetenekli çocuk ve hatta bazen dâhi çocuk sıfatlarıyla anılan gencecik müzik insanlarından ilerleyen yaşlarda başarılı müzik kariyeri yapamayanlara çok rastlanır. Buna karşılık aralarından bazıları yaşam boyu daha da geliştirdikleri yetileriyle ulusal ve uluslararası müzik dünyasında yer alırlar.

Çok az sayıdaki bu başarılı örneklerin arasında müzik kariyerini zaman içinde daha da olgunlaştırarak sürdürmüş bir İdil Biret örneği uluslararası müzik dünyasının hayranlıkla dolu ilgisini hep çekmiştir. Piyanonun rahlesine oturduğu andan itibaren, sergilediği hareket rahatlığı, ses olgusunun dinleyiciye yoğun haz verecek düzeye yükseltilişindeki yaratıcılığı ve bunlara ek olarak benzersiz güçteki bir bellek ile notaya bakmadan müziğin ruhunu okuyabilme ve dillendirme becerisi İdil Biret'i çok uzun yıllar dünya müziğinin en üst noktalarında bir yerlerde tutmuştur, tutmaktadır.

HİÇBİR PİYANİSTTE RASTLANMAZ

En zor beğenir uluslararası müzik kritiklerinin konsertist piyanist olarak beğenisini toplamaya devam ederken İdil Biret aynı zamanda olağanüstü yoğunlukta ve üstün başarı çizgisinde bir uzunçalar (LP), kompakt disk (CD) yayın etkinliklerinin de içinde olmuştur. Çeşitli firmalar adına yapıp sonradan İdil Biret Arşivi (IBA) başlığı altında yayımladığı CD'lerinin sayısının, günümüze kadar hiçbir piyanistte rastlanmamış, 140 mertebesine ulaşmış olduğu da hatırlanmalıdır.

Kaynak: Cumhuriyet

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