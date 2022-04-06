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TIMETURK / KÜLTÜR / Bir bakan bir daha bakıyor

Bir bakan bir daha bakıyor

Sincan Belediyesi Atatürk Caddesi'ni grafiti sanatıyla tam bir görsel şölene çevirdi. Sanatçısından, sporcusuna tarihimizin önemli isimleriyle donatılan Sincan'ın duvarlarına bakanlar gözlerini alamıyor.

38 Dakika Önce
2022-04-06 11:55:31
Bir bakan bir daha bakıyor

Kültür ve sanat projeleriyle adından söz ettiren Sincan Belediyesi İstasyon ve Çağlayan Alt Geçitleri, Lale Meydanı ve Atatürk Caddesi'ni grafiti ile hem estetik hem de modern bir görünüme kavuşturdu. Sincan rengarenk grafitileriyle fotoğraf tutkunlarının öncelikli adresi olurken tüm vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Murat Ercan: Sincanımıza görsel bir değer kattık

Sincan'ın değerine değer katan çalışmaları önemsediklerini belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Demiryollarından izin alarak hem altgeçitlerin hem de tren yolu boyunca yapılan duvarların bakımını yaptık. Bunun yanında Sincanımıza görsel bir değer katmak istedik. Spor, sanat ve tarihimizin önemli, büyük değerlerini resmederek projelerimizi hayata geçirdik. Vatandaşımız“daha önce geçmekten korkuyorduk ama şimdi fotoğraf çektiriyoruz” diyor.

Aydınlatmalarla, grafitilerleSincanlılara en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz“dedi. .

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