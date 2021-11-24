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TIMETURK / KÜLTÜR / Bill Gates'in 2021 yılında okuduğu en iyi 5 kitap

Bill Gates'in 2021 yılında okuduğu en iyi 5 kitap

Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, tatil sezonu gelmeden önce 2021 yılında okuduğu en iyi 5 kitabı paylaştı. Gates'in bu yılki teması bilim kurgu oldu.

3 Saat Önce
2021-11-24 08:04:27
Bill Gates'in 2021 yılında okuduğu en iyi 5 kitap

Noel ve tatil sezonu günleri yeniden yaklaştı. Bu yıl da her yıl olduğu gibi tatil sezonuna yönelik birçok isimden paylaşımlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Bu isimlerden biriyse Microsoft'un kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates oldu. Gates, tatil sezonu için beş kitap önerdi.

Gates, 2021 yılında yayımlanan kendisine göre en iyi kitaplar listesini kişisel blogu GatesNotes üzerinde paylaştı. Gates'in bu yılki listesinde yer alan kitapların tümü bilim kurgu türündeydi. Çocukken bilim kurguya düşkün olduğunu belirten Gates'in paylaştığı öneri listesi şu şekildeydi:

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence – Jeff Hawkins

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PalmPilot'un kurucularından olan Jeff Hawkins tarafından yazılan bu kitap, makinelerde ‘genel zeka' kavramının gelişimini destekleyen yeni bir teori ortaya koyuyor. Gates, bu kitap için ‘tıbbın iyileştirilmesi gibi gerçekten karmaşık, çok yönlü zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacağını' söylüyor ve kitabın konuyu aydınlatan yaklaşımını takdir ediyor.

Türkçe çevirisi var mı?: Hayır.

The Code Breaker: Jennifer Doudna, Gene Editing, and the Future of the Human Race – Walter Isaacson

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Walter Isaacson tarafından ele alınan bu kitap, CRISPR gen düzenleme teknolojisinde katkısı olan Nobel Ödüllü kimyacı Jennifer Doudna ve çalışma arkadaşlarını konu alıyor. Kitapta gen düzeleme konusunda ekip arasında yaşanan etik tartışmalar gösteriliyor.

Türkçe çevirisi var mı?: Hayır.

Klara ve Güneş (Klara and the Sun) – Kazuo Ishiguro

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Kazuo Ishiguro tarafından ele alınan bu kitap, hasta bir gencin robotla olan arkadaşlığını konu alıyor. Kitap, çocukların daha zeki olmaları için genetik olarak değiştirildiği ve büyük ölçüde izole bir yaşam sürdüğü distopik bir toplumda geçiyor.

Türkçe çevirisi var mı?: Evet.

Hamnet – Maggie O-Farrell

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Maggie O-Farrell tarafından ele alınan bu kurgusal kitap, William Sheakspeare'nin oğlu Hamnet'i ve kendisinin ölümünün Sheakspeare'e nasıl dünyanın en ünlü oyununu yazma konusunda ilham verdiğini konu alıyor.

Türkçe çevirisi var mı?: Hayır.

Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) – Andy Weir

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Dünyanın çok satan bilim kurgu yazarlarından Andy Weir, Güneş'i ‘güneşyiyen' bir mikroorganizmadan korumak için barışçıl bir uzaylıyla birlik olan bir lise öğretmenini konu alıyor.

Türkçe çevirisi var mı?: Evet.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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