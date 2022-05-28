Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikinci kez düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından 1500 fotoğrafçının katıldığı Fotomaraton etkinliği ile Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Beyoğlu Kültür Yolu fotoğraflanacak.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "1500'e yakın fotoğrafçımız şimdi İstanbul'a yayılacak, bizim verdiğimiz temalar içeriğinde fotoğraflarını çekecekler. Yarışmanın sonunda da birinciler seçilecek. Coşkun Aral'ın organize ettiği bir etkinlik ve bu etkinlikle çok da güzel bir başlangıç yaptık." dedi.

Festivalin 16 gün süreceğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu sene çok geniş kitlelere yayıldı. Geçen senenin iki katından fazla, bu yıl festivale 5 binden fazla sanatçı katıldı. Sanatın her türünün olduğu, 7'den 70'e herkesin katılacağı yüzlerce etkinlikle İstanbul halkını buluşturacağız. Bu sene farklı bir yönü daha var. 'Bu festivalleri Türkiye'ye yayacağız.' dedik ve aynı tarihler içinde dün akşam startını verdiğimiz Başkent Kültür Yolu Festivali'nde de ilk senesi olmasına rağmen çok yoğun bir katılım var."

Bakan Ersoy, kültür etkinlikleri ve kültür rotaları oluşturulmasının marka şehirler için önemine dikkati çekerek, festivallere yurt dışından da çok fazla katılımcı olduğunu aktardı.

İstanbul'un turizmi adına da festivali önemsediğini vurgulayan Ersoy, "İstanbul markasını kültürel etkinliklerle, sanatla kuvvetlendirdiğiniz zaman rakipleriyle yarışacak hale geliyor. Geçen sene yaptığımız yoğun çalışmalar vardı, onların da sonuçlarını bu sene almaya başladık. Özellikle mayıs ayı itibarıyla İstanbul turist rekorları kırmaya başladı. Pandemi öncesi rakamları bile geçti. Etkinlik sırasında şu anda İstanbul için hiçbir otelde yer kalmadığını öğreniyoruz." diye konuştu.

Ersoy, kültür yolu festivallerini gelecek senelerde diğer şehirlerde de yapmak istediklerini dile getirerek, İstanbulluları, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeki etkinliklere katılmaya davet etti.

- Festival hakkında

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 12 Haziran'a kadar 4 bin 953 sanatçıyı 1500'ü aşkın etkinlikte İstanbullularla buluşturacak.

Festival kapsamında kurulan 3 açık hava sahnesi, 15 sokak sahnesi ve 4 cadde etkinliği festival coşkusunu kentin dört bir yanına taşıyacak.

Festivalde konserlerden sergilere, çocuk atölyelerinden söyleşilere, tiyatro ve opera temsillerinden film gösterimlerine ve açık hava konserlerine kadar çok sayıda etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin açılış konserini, Rebetiko müziğinin dünyadaki en önemli temsilcileri arasında gösterilen Yunan sanatçı Glykeria, bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bestelenen ve dünya prömiyerini geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yapan Sinan Operası, festival kapsamında yeniden AKM sahnesinde seyircilerle buluşacak.

Doğu Avrupa'nın geleneksel Çingene şarkılarını dünyaya sevdiren Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ve caz, Hint müziği ve elektronik müziği harmanlayan Tunuslu ut üstadı Dhaffer Youssef de şarkılarını festivalde seslendirecek.

Festivalde ayrıca Macaristan'ın önde gelen ve birçok ödüle sahip piyanisti Janos Balazs, dünyaca ünlü Macar besteci Liszt'in İstanbul'u ziyaretinin 175. yılında Türkiye'de ilk kez müzikseverlerle buluşacak.

- Sokaklar ve meydanlar sahneye dönüşecek

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca, sokaklar ve meydanlarda kurulan sahneler festival havasını kentin dört bir yanına taşıyacak.

12 Haziran'a kadar Galata Kulesi, Talimhane, Narmanlı Han, İstiklal Caddesi, Fransız Sokağı, Tomtom Sokak, Odakule, Tünel, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pek çok noktada renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Şişhane Meydanı Açık Sahne'de ise Sakiler, İncesaz, Melek Mosso, Ceylan Ertem, Jabber, Deeprise, Sattas, Metin Özülkü, Yeni Türkü, Gripin, Marsis & Şiar ve Karsu festival heyecanını paylaşacak.

AKM'de festival için özel olarak kurulan Türk Telekom Açıkhava Sahnesi gün boyu süren ücretsiz konserlere ev sahipliği yapacak.

Mazhar Alanson, Can Bonomo, Yedinci Ev, Elif Buse Doğan, Fatma Turgut ve pek çok isim, Türk Telekom Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Tarihi 1848'e ulaşan Tophane Saat Kulesi'nin merkezinde yer aldığı, Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı'nda kurulacak dev sahne eşliğinde müzikseverlere ücretsiz olarak sunulacak konser serisinde İrem Derici, Oğuzhan Koç, Gökhan Türkmen, Murat Dalkılıç, Rafet El Roman, Simge Sağın ve Murat Boz sevenleriyle buluşacak.

Dünya çapında ün kazanan birbirinden değerli sanatçılar da festival boyunca özel sergilerini Beyoğlu'nda izleyicilerin beğenisine sunacak.

Çalışmaları uluslararası sanat çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen Refik Anadol'un Hz. Mevlana'dan esinlenerek hazırladığı yeni sergisi "Rumi Dreams" AKM Tiyatro Fuaye'de gezilebilecek.

Ressam ve akademisyen Hüsamettin Koçan'ın yaşamının izlerini süren sergisi "Ayağımdaki Diken", AKM Galeri'de açılacak.

Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçısı Fürayya Koral'ın TBMM Koleksiyonu'nda yer alan eserleri, festival boyunca Galataport'ta izlenebilecek. .