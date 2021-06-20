Beyazperdenin 'babaları'

Türk sinemasının 'baba' rolündeki isimler iyi ve kötü rollerin hakkını vererek izleyicinin de gönlünü kazanıp, hafızalara kazınmışlardır...İşte en 'baba' karakterler

Türk sinemasında "Baba" demek iyi ve kötü karakterleri kapsıyor. Mafya babası kadar iyi aile babası rollerini de sahiplenen artistler ana karakter olarak öne çıkarken beyazperdeye verdikleri katkıyla günümüze kadar isimlerini hafızalarımıza kazımışlardır.

İşte Türk sinemasının ana karakterlerinden "Baba"yı canlandırarak hafızalarımıza kazınan isimler:

Bizim Aile'de dosta düşmana sevgi dersi veren yürekli baba Münir Özkul: “Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bizler birbirimizi seviyoruz. Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz. Bunu yıkmaya senin gücün yeter mi sanıyorsun. Dokunma artık aileme. Dokunma çocuklarıma. Dokunma oğluma! Dokunma gelinime!” Ve işte bütün babacanlığı ile karşınızda Yaşar Usta…

Vahşi Gelin'de kızlarının huyunu suyunu iyi bilen bir baba Nubar Terziyan: İki kızından birini isteyen ağaya “Aman ağam sonra söylemedi deme, ikisi de benim kızım ama Necmiye biraz kaçıktır, Nazmiye ise gönlü açıktır” diyecek kadar kızlarını tanıyan ama bir o kadar da onları sahiplenip yanlarında olan bir baba vardır karşımızda. Yumuşak başlı bu baba kızlarından birine söz geçirmekte biraz zorlanır ama sevgi alıp vermekte hiç zorlanmaz.

Babam ve Oğlum'da oğluna duyduğu sevgi ile öfke arasında kalan baba Çetin Tekindor: “Burda duraydım böyle, tam burda. Böyle kollarımı açaydım iki yana, tutaydım onu. Gitme diyeydim gitme Sadık. 15 sene evvelsi tutaydım Sadığımı, sarılaydım böyle evladıma, gitme diyeydim…” Evlatlıktan reddettiği oğlu ve küçük torunu ile yaşadığı buluşma Hüseyin Efendi'nin kalbindeki buzların erimesini sağlar. Oğluyla tekrar buluşmuşken hastalık neticesinde kaybeden babanın yukarıdaki ağıtı ise sinema tarihindeki yerini çoktan almıştır.

Yengeç Sepeti'nde mutlu aile tablosunun bozulduğunu gören baba Sadri Alışık: Uzun zamandır görüşemediği çocuklarını hafta sonu için göl kenarındaki evinde toplayan yaşlı baba, her şeyin güllük gülistanlık olduğunu düşünürken saatler ilerledikçe hayal kırıklığına uğrayacağı gerçeklerle karşılaşır. Filmdeki baba, büyük ilgi ve alaka ile büyüttüğü çocuklarının çıkmazları karşısında, “Biz bu çocukları iyi yetiştiremedik mi acaba?” diye sorarak kendinde hata aramaktan da çekinmeyen ince düşünceli bir babadır. Yengeç Sepeti aynı zamanda, 1995 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Sadri Alışık'ın seyirciyi sinema perdesinden selamladığı son filmidir.

Gazanfer Özcan: Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nu, eşi ile birlikte kurdu. Yıllarca, birçok sinema ve televizyon projesinde yer aldı. Kendisini ölümünden önce son olarak yer aldığı Avrupa Yakası dizisinin, Tahsin baba rolü ile hatırlamaktayız

Kadir Savun: Türk filmlerinin, Yeşilçamın en baba isimlerinden. Garibanın, haklının ve hakkını arayanların yanında tavır alarak aldığı rolleri hakkıyla veren Kadir Savun Kadir baba olarak filmlerde rol alırken iyilik timsali davranışlarıyla da toplumsal olaylara yaklaşıp çözümler üretmekten geri kalmaz.

Savaş Dinçel: Ali Poyrazoğlu, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi birçok tiyatroda oyuncu olarak yer almış, kuruluşundan itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Kendisini, Ekmek Teknesi dizisinin yufka yürekli kız babası Nusret rolü ile sevmişizdir. Aynı zamanda karikatüristtir.

Haluk Kurtoğlu: Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nde eğitim gördü. 1953-1997 yılları arasında Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak görev yaptı.İskilipli Atıf Hoca rolünü oynadığı Mesut Uçakan'ın yönettiği İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar filmiyle daha geniş kitlelerce tanınmıştır.Filmlerde baba rollerin adamı oldu.

Ali Şen: Onu Şener Şen'in babası olarak tanırken aldığı rollerin de hakkını verdiğine şahit olmaktayız. Ali Şen Usta oyuncu ali-cengiz oyunlarını seven, paragöz baba karakterlerinde başı çeker. Aynı zamanda Şener Şen'imizin babasıdır.

Rollerinde "baba" tavırları ve karatrenin hakkını vermesi gerçek hayattan yansıttıklarıyla da gerçekçi bir role bürünmüştür

Ayhan Işık: Bir dönem Yeşilçam onsuz, o Yeşilçam'sız anılamazdı. Taçsız Kral, yakışıklılığı ile milyonları peşinden sürükledi. Sezercik filmlerinin iyi yürekli, tatlı babası olarak gönülleri fethetti.

Erol Taş: Rollerin kötü, sinemanın iyi insanıydı Erol Taş. Oynadığı kötü karakterler sebebiyle, toplum tarafından hep kötü bilindi. Ancak kocaman bir yüreği vardı. Filmlerde kötü ağa, mafya babası, sevenleri ayıran, adam öldüren rollerden tanıdık onu. Nasıl olunması değil, nasıl olunmaması gerektiğini gösterdi.

İhsan Yüce: Oyuncu, senarist, şair… İhsan Yüce, Yeşilçam'ın görünmez kahramanlarının başında geliyordu. Bazen iyi, bazen kötü baba rollerinde karşımıza çıktı. En unutulmayan baba rollerinden biri Sultan filmindeydi.

Şevket Altuğ: Ekranların ‘Süper Baba'sıydı Şevket Altuğ. Canlandırdığı Fiko rolüyle bir döneme damgasını vurdu. Süper Baba dizisi ekranlarda belirdiğinde, herkes tarafından izleniyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.