Beyaz perdenin edebi eserleri

Türk edebiyatına damga vuran romanlar sinemaya da uyarlanarak edebi ölümsüzlüklerini bir kez daha ispat etmişlerdir....

Türk edebiyatının önemli romanları okur tarafından büyük beğeni kazanırken beyaz perdeye uyarlanarak da izleyicilerden büyük beğeni toplamışlardır. Yazılı ve görsel anlamda halkın teveccühüne kazanan bu eserlerden bazıları şunlar:

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından uyarlanan ve Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı Süt Kardeşler filminin yapım tarihi 1976… Romanın basım yılı ise 1913

Cingöz Recai, Peyami Safa'nın kaleminden ortaya çıkan bir polisiye kahraman ve onun maceraları birbirini izleyen bir kitap serisi ile anlatılır. Ayhan Işık'ın 1969'da canlandırdığı Cingöz Recai'nin senarist ve yönetmeni ise Safa Önal.

Kerime Nadir'in ilk kez 1953 yılında yayınlanan kitabı Samanyolu, 1967'de sinemaya uyarlandı. Orhan Aksoy'un yönettiği filmde Nejat karakterini Ediz Hun, Zülal'i ise Hülya Koçyiğit canlandırdı.

Perihan Mağden'in İki Genç Kızın Romanı kitabından 2005 yılında sinemaya uyarlanan film Türkiye'nin ilk gençlik filmi özelliği taşımakta.Vildan Atasever, Hülya Avşar, Feride Çetin ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun başrollerini paylaştığı film Kutluğ Ataman yönetmenliğinde çekildi.

Halide Edib Adıvar'ın romanı Sinekli Bakkal 1936 yılında Türkiye'de basılmadan önce ilk kez 1935'te “Soytarı ile Kızı” adıyla İngilizce olarak Londra'da yayınlandı. 1967'de ise beyaz perdeye uyarlandı.

Necati Cumalı'ya ait Susuz Yaz kitabı 1962'de yayınlandı. Bir yıl sonra sinemaya uyarlayan ve yöneten ise Metin Erksan'dı. Film 1964 yılında da Berlin'de Altın Ayı Ödülü'nü kazandı.

Fakir Baykurt'un Yılanların Öcü kitabı aynı adla 1985 yılında sinemaya uyarlandı ve filmin yönetmeni Şerif Gören'di. Bu film, kitabın ikinci beyaz perde uyarlamasıydı. İlki 1962 yapımlı ve siyah-beyazdı.

Yaşar Kemal'in en Ağrıdağı Efsanesi romanı beyaz perdeye uyarlanmış hali ile Türk sineması klasikleri arasına girmeyi başardı.Fatma Girik ve Hakan Balamir'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmeni Memduh Ün'dür. Çoban Ahmet ile Han kızı Gülbahar'ın büyük aşkını anlatır.

Halide Edip Adıvar'ın Vurun Kahpeye romanı Türk sinemasına uyarlanmış eserlerden.

Başrollerini Hale Soygazi, Tugay Toksöz, Tanju Gürsu, Kamran Usluer, Muharrem Gürses üstlenmiştir. Halit Refiğ yönetmenliğinde çekilen film klasik yapımlar arasına girmeyi başarmıştır.

Aziz Nesin'in Zübük isimli romanından 1980 yılında beyaz perdeye uyarlanmıştır. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaristi Atıf Yılmaz'dır. Başrollerini Kemal Sunal ve Metin Serezli üstlenmiştir.Zübük kelimesi Aziz Nesin tarafından Zeybek kelimesi ses benzerliğinden üretilmiş bir sözcüktür.

Feride Çiçekoğlu'nun hikayesi olan Uçurtmayı Vurmasınlar beyaz perdeye uyarlandıktan sonra popülerlik kazanmıştır.

Tunç Başaranın yönetmenliğini yaptığı filmin başrol oyuncuları Nur Sürer, Füsun Demirel, Ozan Bilen, Rozet Hubeş, Özlem Savaş, Ayla Aslancan ve Güzin Özyağcılar'dır.

Duygu Asena tarafından kaleme alınan Kadının Adı Yok kitabı mahkemeden alınan bir karar ile yasaklanmış, yasak kalkınca Atıf Yılmaz Yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlanmıştır. Başrollerini Hale Soygazi, Aytaç Arman, Tarık Tarcan üstlenmiştir.

Yusuf Atılgan tarafından kaleme alınan Anayurt Oteli Ömer Kavur'un yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmıştır.

Macit Koper, Şahika Tekand, Orhan Çağman, Serra Yılmaz'ın başrollerini üstlendiği film en beğenilen yapımlardan biri olmuştur.

Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Osman Seden yapmıştır. Kartal Tibet, Türkan Şoray, Kadir Savun, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrollerini üstlendiği film oldukça beğenilmiştir.

Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü isimli eseri Memduh Ün yönetmenliğinde sinemaya uyarlanmıştır. Geniş Oyuncu kadrosu ile çekilen filmde Fatma Girik, Ediz Hun, Semiramis Pekkan, Güzin Özipek gibi isimler başrollerde oynamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.