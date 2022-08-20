Bella Hadid: Müslüman kültürde yaşamayı çok isterdim

Filistin asıllı Müslüman bir babanın kızı olan Bella Hadid, hakkında merak edilenleri anlattı.

Annesi Yolanda Hadid'in, babası Mohamed Hadid ile boşanmasının ardından kendisini Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' söyleyen ünlü model, "Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim, ama bu isteğim bana verilmedi" diye konuştu.

Moda dünyasının en çok aranılan isimlerinden olan Bella Hadid, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'GQ Dergisi'ne konuşan Hadid, Filistinli babası Mohamed Hadid ile birlikte 'Müslüman kültürü' içinde büyüme fırsatı bulamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Bella Hadid, annesi Yolanda Hadid'in babası Mohamed Hadid'den boşandıktan sonra kendisini Kaliforniya'ya götürmesiyle ailesinin Filistinli olan tarafından 'koptuğunu' ifade etti. 25 yaşındaki model, "Her gün babamla birlikte olmayı ve Müslüman bir kültürde yaşayabilmeyi çok isterdim ama bu isteğim bana verilmedi." dedi.

"IRKÇILIĞA MARUZ KALDIM"

Bella Hadid, ayrıca genellikle sınıfındaki tek Arap kökenli kız olmasından dolayı ırkçılığa ve zorbalığa maruz kaldığını ifade etti. Hadid, bu durumun da kendisini 'üzgün ve yalnız' hissetmesine neden olduğunu sözlerine ekledi.

Süper model, şimdilerde 'siyasi olarak bölünmüş New Jersey semtinde manevi bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir Müslüman' hakkındaki dizi 'Ramy'de ilk kez oyunculuk yapmaya hazırlanıyor.

Ünlü isim, söz konusu rolün ebeveynlerinin boşanmasının ardından uzaklaştığı bu kökenini benimseme arzusunu yeniden canlandırdığını açıkladı.

İNANCINI KEŞFETMESİNE YARDIMCI OLDU

Daily Mail'de yer alan habere göre; Hadid, dizinin yıldızı Ramy Youssef ile olan dostluğunun, inancını keşfetme konusunda daha rahat hissetmesine yardımcı olduğunu da söyledi.

DÖRT KARDEŞİ DAHA VAR

Öte yandan Bella Hadid, Filistin asıllı Mohamed Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya geldi. Hadid'in, anne ve babası yedi yıl evli kaldıktan sonra 2000 yılında yollarını ayırmıştı. İkilinin, Bella ve Gigi dışında Anwar adında iki çocuğu daha bulunuyor. Anwar Hadid de ablaları gibi modellik yapıyor.

NTV