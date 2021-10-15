Belgrad Filoloji Lisesinde Türkçe öğretilecek

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Belgrad ile Sırbistan'ın en köklü okullarından Belgrad Filoloji Lisesi arasında Türkçenin seçmeli ders olarak eğitim programına girmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Türk dili, kültürü ve çeşitli sanat dallarında konferans, seminer, tercüme atölyeleri ve sergi gibi kültürel etkinliklerin düzenleneceği belirtildi.

YEE Belgrad Müdürü Ayşenur Kandemir, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen imza töreninde, Türk kültürünün tanıtılması ve farklı kültürlerin birbirini tanıması için dil kurslarının önemli olduğunu söyledi.

Belgrad Filoloji Lisesi Müdürü Dragana Cecez Iljukic de lise bünyesinde Türkçenin 15'inci yabancı dil olarak öğretileceğini belirterek, öğrencilerin yeni bir dil ve kültürle tanışacak olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkçeye talebin yoğun olduğu lisede gelecek hafta yüz yüze derslere başlanacağı kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.