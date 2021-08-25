Baş üstünde tutulan başkentler

Başkentler sadece bir ülkenin idari yönetiminde söz sahibi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda da o ülkenin coğrafi kaderi....

Dünya ülkelerine başkentlik eden şehirlerin birbirinden ilginç ekonomik ve sosyal dokusu bulunuyor. Bunların da ötesinde başta siyasi tercihler olmak üzere bu kentlere farklı kültürel açılımlarda da bulunuluyor.

Kimi ülkeler coğrafi konumu nedeniyle, kimileri farklı etnik yapısını gerekçe göstererek kimi ülkeler de sırf diğer ülkelerden tam ayrışabilmek adına başkent seçimlerini yapıyorlar.

Kısacası; başkentler sadece bir ülkenin idari yönetiminde söz sahibi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda da o ülkenin coğrafi kaderi....

İşte bu başkentlerden bazıları ve ilginç hikayeleri:

Londra ve sıfır noktası

İngiltere'nin başkenti Londra gezegenimizde başlangıç meridyeninin geçtiği yerdir aynı zamanda. Zaman dilimi olarak sıfır noktası kabul ediliyor. Bunun nedeni ise meridyenleri İngilizlerin bulmuş olması. Dünyada 0º 0′ 0″ doğu/batı boylamlarında bulunduğu varsayılan yer Londra'nın Greenwich semtidir.

Paris tek değil

Fransa'nın başkenti Paris'in kurulduğu dönemlerdeki adı Lutetia imiş. Paris adını ise eskiden bölgede yaşayan Kelt kabilesinin ismi Parisii'den almıştır. Kelimenin kökeni çalışan insanlar, zanaatkârlar anlamına gelmekte. Dünyada Paris isminde 40'a yakın da yer bulunuyor.

Brasilia 41 ayda inşa edildi

41 aylık inşaat sürecinin sonunda Brezilya'nın başkenti 1960 yılında kamuya açılmıştır. Şehir modern mimarinin bir nevi test laboratuvarı konumundadır.Brasília, şehir planlamacısı Lúcio Costa ile baş mimar Oscar Niemeyer'in öncülüğünde tasarlanmış ve ve 3,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandıktan sonra Rio de Janeiro'dan sonra ülkenin yeni başkenti yapılmıştır.

Dünyanın en büyük kenti Tokyo

Japonya'nın başkentini Tokyo olarak biliyoruz. 1868 yılına kadar Edo kullanılıyor.Bu isim, doğunun başkenti anlamına gelen Tokyo ismiyle değiştirilmiştir. Adı Edo iken bir balıkçı köyü olan Tokyo günümüzde dünyanın en kalabalık şehri.Yüz ölçümü 600 km² olup, 38.505.000 milyon nüfuslu megapol bir bölge olan Tokyo dünyanın en büyük kenti.

Lüksemburg, devletiyle özdeş

Lüksemburg aslında bir ülke. Batı Avrupa'nın küçük yüzölçümlü devleti Lüksemburg'un başkenti de Lüksemburg. Başkent Lüksemburg, Lüksemburg ülkesinin de en büyük şehri. Üstelik bu uygulamaya sahip tek ülke Lüksemburg da değil, Monako, Cezayir, Singapur, Tunus, Vatikan'ın da başkenti kendisiyle aynı isimlere sahip.

En yüksek rakımlı Quito

En yüksek rakımlı başkent 2.850 metre yüksekte kurulu olan Ekvador'un başkenti Quito. Kimi kaynaklarda en yüksek başkent olarak Bolivya'nın başkenti 3600 m yüksekliğindeki La Paz gösterilmekte ama iki başkenti olan ülkede Sucre yasal başkent iken La Paz bölgesel başkenttir.

İslamabad'ın güçlendirilmesi adına

Pakistan 1947'de bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra ülkenin yeni bir başkente sahip olması gerektiğine karar verdi. Finans bölgesi eski başkent Karaçi'den uzaklaştırıldı. Diğer bölgelerin geliştirilmesi adına adımlar atıldı. Sonunda yeni gelişmeye başlayan ülkenin kuzey doğusunda kalan İslamabad'ın güçlendirilmesine karar verildi.

Lefkoşa iki ülkenin odağında

Kıbrıs Adası'nın tam kalbinde konumlanmıştırn Lefkoşa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne başkentlik yapmaka ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından başkent olarak kabul ediliyor. Yeşil Hat adı verilen bir sınırla ikiye bölünen şehrin kuzey bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hâkimiyetinde.

Yasama Cape Town'a emanet

Güney Afrika'nın en eski şehrider Cape Town, yerli halkın tabiriyle “Anne Şehir” dir başkent. Sadece yasama başkenti. Çünkü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin toplam üç başkenti bulunuyor. Onlardan biri idari başkent olan Pretoria, diğeri ise adli başkent olan Bloemfontein.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.