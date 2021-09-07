DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Litecoin'den ethereum'a
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Kabil Havalimanı' açıklaması
AB Rusya'nın Kırım Tatar liderlerini gözaltına almasını kınadı
AB Rusya'nın Kırım Tatar liderlerini gözaltına almasını kınadı
Kamil Dönmezoğlu: Plastik geri dönüşüm sektöründe üretim durdu
Analiz: Reel efektif kur endeksinde dipten toparlanma
Bulgaristan bir yıl içinde üçüncü kez genel seçime gidiyor
Baraj gölünde sular çekilince antik Roma kenti ortaya çıktı
Merkel: Almanya güçlü bir otomotiv üretim yeri olarak kalmalı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Taliban 'geçici hükümetini' açıkladı
Pakistan'daki saldırıda 2 asker öldü
Artan doğalgaz fiyatları Avrupa'yı nasıl etkiledi, Türkiye'yi nasıl etkiler?
Kabil’de yaşayan Ahmed, geçimini dereden altın çıkararak kazanıyor
İstanbul'da suya 15.62 zam yapıldı

TIMETURK / KÜLTÜR / Baraj gölünde sular çekilince antik Roma kenti ortaya çıktı

Baraj gölünde sular çekilince antik Roma kenti ortaya çıktı

Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü baraj gölünde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

55 Dakika Önce
2021-09-07 19:11:15
Baraj gölünde sular çekilince antik Roma kenti ortaya çıktı

Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde suların çekilmesiyle Roma dönemine ait Augusta Antik Kenti'nin bir bölümü gün yüzüne çıktı.

2021_EYLUL_07_yer_20210907_2_49931517_68557416

Roma İmparatoru Tiberius tarafından kurulan Augusta Antik Kenti, 1955 yılında Seyhan Baraj Gölü suları altında kaldı.

Merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yakın bir noktada bulunan antik kentin bir bölümü, gölde su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.

2021_EYLUL_07_yer_20210907_2_49931517_68557418

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erhan, AA muhabirine, Augusta Antik Kenti'nin milattan sonra 1. yüzyılda kurulduğunu söyledi.

thumbs_b2_5895b0f7e565293eb98d960451218615

18. ve 19. yüzyılda bölgeyi ziyaret eden araştırmacıların, kayıp Augusta Antik Kenti'ni bulmak için epey çaba sarf ettiklerinin tespit edildiğini aktaran Erhan, "1950'li yıllarda, Seyhan Baraj Gölü inşaatında çalışan Amerikalı mühendis tarafından kalıntılar tespit edilmiştir. Amerikalı mühendis, bu durumun o sıralarda Anavarza Antik Kenti'nde çalışmakta olan İngiliz araştırmacıya iletmiş. O da 1955 yılında günübirlik bir ziyaret ile kentteki kalıntıları çizim ve fotoğraflayarak kayıt altına almıştır." dedi.

thumbs_b2_827ca5caf58d5eac2f9af194749218c2

Erhan, İngiliz araştırmacının bu çalışmasını 1956 yılında Kilikya'daki Augusta isimli makalesinde yayınladığını belirterek, şöyle devam etti:

thumbs_b2_594e47f2df70d957c47ce3b597edc5ab

"19 Eylül 1955'te Seyhan Baraj Gölü'nde su tutulmadan önce dönemin Kültür Eski Eserleri Koruma Müdürlüğünün talimatlarıyla mimar arkeolog Mahmut Akok ve ekibi kente gelmiş ve kısa süreli bir kazı yapılmıştı. Kazı toplamda 10 gün sürmüş. Kazılar sırasında kentin göze çarpan anıtsal yapıları kısmen ortaya çıkarılmıştır. Augusta, sütunlu caddeleri ve tiyatro salonuyla tipik bir Roma kenti görünümünde. Tiyatro salonunun oturma basamakları, barajda sular çekildiği zaman ortaya çıkmaktadır. Basamaklardan kentin ne kadar büyük olduğunu anlamak mümkün. Bilim insanlarının 1950'li yıllarda Augusta Antik Kenti olduğu konusunda fikir birliğine varmasından itibaren antik kent Seyhan Barajı'nın suları altında kalmıştır. Antik kentin esas itibarıyla anıtsal yapılarının hepsi yılın 9 ayı sular altındadır. Sadece tepelerin ilerisindeki bir takım kalıntılar görülebilir."

2021_EYLUL_07_yer_20210907_2_49931517_68557418

Sonbahar aylarında sular çekildiği zaman tiyatronun oturma basamaklarını görmenin mümkün olduğunu dile getiren Erhan, "Yarım daire şeklindeki hali şu an belirli bir şekilde. Yine hemen baraj sularının kıyısındaki alanda, o döneme ait seramik ve mimari taş blok kalıntılarını görmem mümkün." diye konuştu.

thumbs_b2_7a3aa135d9b3cce25af0b6143b34e46c

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş