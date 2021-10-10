Aziz Nesin'in merak edilen şiirleri

Usta yazar Aziz Nesin’in yazdığı roman ve hikayelerinin yanı sıra şiirleri de oldukça merak edilmektedir. Aziz Nesin’in merak edilen şiirlerinin başında Kimin Var Ki, Arkadaşım Badem Ağacı ve Boşuna şiirleri gelmektedir. İşte Aziz Nesin’in Kimin Var Ki, Çocuklarıma ve Boşuna şiirinin sözleri…

Usta yazar Aziz Nesin'in yazdığı roman ve hikayelerinin yanı sıra şiirleri de oldukça merak edilmektedir. Aziz Nesin'in merak edilen şiirlerinin başında Kimin Var Ki, Arkadaşım Badem Ağacı ve Boşuna şiirleri gelmektedir. İşte Aziz Nesin'in Kimin Var Ki, Çocuklarıma ve Boşuna şiirinin sözleri…

Aziz Nesin Kimin Var Ki şiiri sözleri

Kimi bekliyorsun hala,

Evinden kitaplarından uzakta mısın

Arada bir telefon et kendine

Kendine mektuplar yaz yanıt beklemeden

Kartlar gönder kendine her gittiğin uzaklardan

Sevgilim diye başlayıp öperim diye biten

Senin senden başka kimin var ki arasın

İnince trenden ya da uçaktan yalnızlığın

Sevinçle karşıla yanlızlığını garlarda hava alanlarında

Ayrılışlarda da sarılıp öpüş yanlızlığınla

Ugurla kendi kendini dönüşsüz yolculuklara

Bekle kendini uzak yolculuklardan dönersin diye

Senin senden başka kimin var ki beklesin

İçki masalarında bir başına mısın

Kendinleysen yetmelisin kendine

Çoğaltıp yanlızlığını konuş bir çok kendinle

Kaldır içki bardağını kendi şerefine

Ağlaşarak gülüşerek tartışarak kendile

Senin senden başka kimin var ki bulasın

Düşmanlarının saldırılarından yuvarlandıkça yerlere

Tutup kendi saçlarından kaldır kendini

Seni sana bildirecek kimsen yok başka kendinden

Ölünce senin bile haberin olmayacak öldüğünden

Haber ver kendine ki öldüğünü bilesin

Kimin var ki senin sana öldüğünü söylesin

Kendi kendinin hem konuğu hem ev sahibisin

Zamanın varken ağırla kendini sarılıp öperek

Biliyorsun nasıl olsa yakın o gelecek

Kimileri diyecek

Daha şimdiden sev kendini sev kendini Sev

Kimin var ki senin seni senden başka sevecek..

Aziz Nesin Çocuklarıma şiiri sözleri

Diyelim ıslık çalacaksın ıslık

Sen ıslık çalınca

Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes

Kimse çalmamalı senin gibi güzel

Örnegin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın

Senden önce kimse saymamış olmalı

Senin saydığın gibi doğru ve güzel

Hem dalgaları hem saymasını severek

De ki sinek avlıyorsun sinek

En usta sinek avcısı olmalısın

Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta

Örgüt yoksa seninle başlamalı

Diyelim zindana düştün bir ip al

Görmediğin yıldızları diz ipe bir bir

Sonra yıldızlardan kolyeyi

Düşlemindeki sevgilinin boynuna geçir

Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun

Düşün düşünebildiğince üç boyutlu

Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya

Sanki senden önce düşünen hiç olmamış

Dalga mı geçiyor düşler mi kuruyorsun

Öyle sonsuz sınırsız düşler kur ki çocuğum

Düşlerini som somut görüp şaşsınlar

Böyle dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum

Derlerse ki bu işler bişeye yaramaz

De ki bütün işe yarayanlar

İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

Aziz Nesin Boşuna şiiri sözleri

Sen yoksun.........

Boşuna yağıyor yağmur...

Birlikte ıslanmayacağız ki.....

Boşuna bu nehir......

Çırpınıp pırpırlanması.....

Kıyısında oturup göremeyeceğiz ki...

Uzar uzar gider..

Boşuna yorulur yollar..

Birlikte yürüyemiyeceğiz ki..

Özlemlerde ayrılıklar da boşuna

Öyle uzaklardayız..

Birlikte ağlayamayacağız ki

Seviyorum seni boşuna..

Boşuna yaşıyorum

Yaşamı bölüşemeyeceğiz ki...

Aziz Nesin'in hayat hikayesi

Usta yazar Aziz Nesin'in hayatı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte Aziz Nesin'in biyografisi…

Aziz Nesin 20 Aralık 1915'te Heybeliada'da dünyaya gözlerini açmıştır. Babası aslen Giresunlu olup, oradan İstanbul'a bahçıvanlık yapmak için gelmiştir. 1924 yılında Süleymaniye'de yer alan 7. İlkokulu'nda öğrenimine başlamıştır. Daha sonra lise öğrenimi için Darüşşafaka Lisesi'ne giden Aziz Nesin, burada iki yıl okuduktan sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne geçiş yapmıştır. 20 yaşında Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olan Aziz Nesin, daha sonra Ankara Harp Okulu'na gitmiştir. 2 yıl sonra buradan da mezun olan Aziz Nesin, daha sonra Askeri Fen Okulu'nu tamamlamıştır. Aziz Nesin, askeri eğitimin yanı sıra Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme Bölümü'nde de öğrenim görmüştür.

Askeri öğrenimini bitirdikten sonra asteğmen olan Aziz Nesin, 1941 yılı itibari ile orduda aktif görev almıştır. 2.Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle Trakya'da 2 yıl boyunca fiili olarak bulunmuştur. Daha sonra Erzurum Müstahkem Mevkii İstihkam Taburu Bölük Komutanlığı'nda görev almaya başlamıştır. Bu süreçte bir bomba kazasından yaralanmıştır. Daha sonra askeriyede çeşitli görevler alan Aziz Nesin, üsteğmen iken "görev ve yetkisini kötüye kullandığı” gerekçesiyle askerlikten men edilmiştir.

Aziz Nesin iki defa dünya evine girmiştir. Bunlardan ilkini Vedia Nesin ile yapan Aziz Nesin'in Oya ve Ateş adında iki kızı olmuştur. Daha sonra Meral Çelen ile ikinci evlilİğini yapan Aziz Nesin, Hüseyin Ali ve Ahmet Aziz adında iki oğulları olmuştur.

1993 yılında Sivas'ta katıldığı Pir Sultan Abdal şenliklerinde gerçekleşen Madımak Oteli olaylarında sağ kurtulmuştur. 1995 yılında ise kitap imza törenine katılmak için gittiği Çeşme'de kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Vasiyetinde belirttiği gibi herhangi bir tören olmadan Nesin Vakfı'nın bahçesine yeri belli olmayacak şekilde gömülmüştür.

Eserleri birçok yabancı dile de çevrilmiştir. Orhan Pamuk, Yaşar Kemal ve Nazım Hikmet'ten sonra eserleri diğer dillere en çok çevrilen yazardır.

Aziz Nesin'in aldığı ödüller

Milliyet gazetesİ 6. Karacan Armağanı Birincilik Ödülü

Arkın Çocuk Edebiyatı İkincilik Ödülü

Altın Palmiye Ödülü

Asya-Afrika Yazarlar Birliği Ödülleri

Hitar Petar Ödülü

Gazeteciler Cemiyeti Fıkra Ödülü

Altın Kirpi Ödülü

Krokodil Ödülü

Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü

TÜYAP Halkın Seçtiği Yılın Yazarı

Carl Von Ossietzky Ödülü

Dionysos Şiir Ödülü.

Tolstoy Altın Ödülü

Viyana Tiyatro Ödülü

Orhan Apaydın Demokrasi ve Barış Ödülü

Edebiyatçılar Derneği Onur Ödülü

Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü

CPJ Uluslararası Basın Özgürlük Ödülü

Hiroşima Vakfı Ödülü

Aziz Nesin'in Hikayeleri

Geriye Kalan

İt Kuyruğu

Yedek Parça

Fil Hamdi

Damda Deli Var

Koltuk, Kazan Töreni

Toros Canavarı

Deliler Boşandı

Mahallenin Kısmeti

Ölmüş Eşek

Hangi Parti Kazanacak

Havadan Sudan

Bay Düdük

Nazik Alet

Gıdıgıdı

Aferin

Kördöğüşü

Mahmut ile Nigar

Gözüne Gözlük

Ah Biz Eşekler

Yüz Liraya Bir Deli

Bir Koltuk Nasıl Devrilir

Biz Adam Olmayız

Sosyalizm Geliyor Savulun

İhtilali Nasıl Yaptık

Rıfat Bey Neden Kaşınıyor

Bülbül Yuvası Evler

Vatan Sağolsun

Yaşasın Memleket

Büyük Grev

Hayvan Deyip Geçme

70 Yaşım Merhaba

Kalpazanlık Bile Yapılamıyor

Maçinli Kız İçin Ev

Nah Kalkınırsın

Aziz Nesin'in Romanları

Kadın Olan Erkek

Gol Kralı Sait Hopsait

Erkek Sabahat

Saçkıran

Zübük

Şimdiki Çocuklar Harika

Tatlı Betüş

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Surname

Tek Yol

ANILARI

Bir Sürgünün Hatıraları

Böyle Gelmiş Böyle Gitmez

Poliste

Yokuşun Başı

Salkım Salkım Asılacak Adamlar

Rüyalarım Ziyan Olmasın

Aziz Nesin'in Masalları

Memleketin Birinde

Hoptirinam

Uyusana Tosunum

Aziz Dededen Masallar

FIKRALAR

Nutuk Makinası

Az Gittik Uz Gittik

Merhaba

Suçlanan ve Aklanan Yazılar

Ah Biz Ödlek Aydınlar

Korkudan Korkmak

GEZİ YAZILARI

Duyduk Duymadık Demeyin

Dünya Kazan Ben Kepçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.