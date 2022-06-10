“Ayşe Betil, yurtdışı sergileriyle dikkat çekiyor”

Ağırlıklı olarak figüratif çalışmalarla tanınan ve yurtdışında yaşayan ressam Ayşe Betil, uluslararası alanda katıldığı projelerle son dönemin dikkat çeken sanatçıları arasında yer alıyor.

27 Mayıs – 29 Mayıs'ta New York'ta bulunan Ev Gallery'ye eserlerini veren sanatçı Betil, ayrıca 4 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında Paris'te gerçekleşecek olan “Soleil et Lune” isimli karma sergide üç eseriyle yer alıyor. 8 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde Match Art Gallery ile birlikte çalışan Betil, sanat yaşamındaki hareketlilikle dikkat çekiyor.

Sanatçı, Kasım ayında ise kişisel sergisi ile koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşmayı planlıyor. Ortaköy'de yer alan tarihi Kethüda Hamamı'nda gerçekleşecek olan sergi, Betil'in ilk kişisel sergisi.

Sanatçı Ayşe Betil, figüratif çalışmalarında, insanın ruh halinden esinlenen sanatçı renk seçimleri ve figürlerin jest ve mimiklerinde aynı ruh halinin izlerini yansıtmayı tercih ediyor. Tuval çalışmalarının yanı sıra kağıt üzerine de eserler yapan sanatçı, teknik olarak yağlıboya, pastel, kara kalem ayrıca karışık teknik de kullanıyor. Realist bir üsluptan yararlanan Betil, aynı zamanda oryantalist eserler de üretmekte. Kompozisyon seçimlerinde perspektife önem veren Ayşe Betil, tema olarak figüratif çalışmaların yanı sıra peyzaj, kalabalık insan ya da çocuk toplululuğunun yanı sıra mimari peyzaj da yapmakta. Oluşturduğu doku, bir mekanın ya da insanın zamanın etkisiyle uğradığı değişimin perspektifinden ilerlemekte. Sanatçı, oryantalist çalışmalarında ise sokak aralarında hayatın rutin halini betimlemeyi tercih etmekte. Ayşe Betil, kağıt üzerine yaptığı çalışmalarında ışık ve gölge tekniği ile perspektif yakalarken, tuval çalışmalarında birden farklı renk tonlarını kullanarak aynı perspektifi yakalamaya çalışmakta. Figürlerin yüzlerindeki ifadeler ise ruh hallerinin dışavurumudur.

29 Haziran tarihinde Bodrum'da başlayacak olan Bodrum Sanat ve Antika Fuarı'na katılan Betil, yurtdışında yaşamakta. Sanat, Betil'in sözleriyle şunu ifade etmektedir:



“Resim benim oyun alanım, kendimi özgür hissettiğim yer. Elime kalemi aldığım an zamanın da mekanın da merkezindeyim. Dış dünya camın ardında; sesler de görüntüler de… Ne yaşım ne de adım var; tüm sıfatlardan azade, içimden nasıl geliyorsa öyle çıkıyorum yola. Bazen tanıdık bir yüz, bazen bir yabancı yahut bir sokak arası ile… Renkten renge savruluyor, kimi zaman siyah beyazın dinginliğinde soluklanıyorum. Sesler boğuk, görüntüler flu. Oyunumu oynuyorum.”