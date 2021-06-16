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Ayasofya'daki hüsn-i hat eserlerinin restorasyonu tamamlandı

Geçtiğimiz yıl yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde bulunan 5 adet hüsn-i hat eseri levhanın restorasyon-konservasyon çalışması, bu yılın nisan ayında ön inceleme yapılarak başlatıldı.

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Google News - Timeturk
16.06.2021 08:38:20
Ayasofya'daki hüsn-i hat eserlerinin restorasyonu tamamlandı

Çalışmayı yürüten ekip hattat ve restoratör vasfını taşıyan tecrübe sahibi kişilerden oluşturuldu.

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Ayrıca, hat sanatı ve restorasyon eğitimi almış 3 yardımcı çalışmaya dahil edildi.

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Her bir eser için hasar derecelendirmesi ve haritalama, önceki restorasyon uygulamalarındaki eksikleri de içerecek şekilde belirlenerek iş planı yapıldı.

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Eserlerdeki hasar durumu, yapılan inceleme ve araştırma neticesinde uygulanacak restorasyon teknikleri, materyal, doku ve renk tesbiti ve malzeme seçimi, koordinasyon ekibi tarafından belirlendi.

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Mevcut eserler; Sultân III. Ahmed, Sultân II. Mustafa, Mehmed Es'ad Yesârî, Veliyüddin ve Sami Efendi ́nin hatlarından oluşuyor.

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Eserlerin, koyu zemin üzerine, altın sıvama ve varaklama tekniğinde uygulandığı belirtildi.

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Eserler, tuval, ahşap, kumaş ve metal plaka zeminlerden oluşuyor. Eserlerin çerçevelerinin, bir tanesi hariç tamamının dönemine ait olduğu öğrenildi.

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Eserlerde, fiziki şartlar dolayısıyla zamanla levha zeminlerinde bozulma ve solma, yazı kısımlarında dökülmeler ve kayıplar oluştuğu belirlendi.

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Her levhanın hasar durumuna göre restorasyon tekniği uygulandı.

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Buna bağlı olarak zemin yüzeylerindeki kirlenmeye bağlı oluşan ton farkları kısmi müdahalelerle ile giderilip, yırtılan ve aşınan bölümler uygun materyal ile sağlamlaştırıldı. Harf bölümlerinde oluşmuş eksikler de doğru malzeme ve teknikle tamamlandı.

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Restorasyonun tüm safhaları detayları ile her eser için ayrı ayrı notlandırılarak, video kaydı ve fotoğraflanarak belgelendi.

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Eserlerin restorasyonu yaklaşık 1 ay sürdü.

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TRT Haber-Fotoğraf: Ceyda Muslu

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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