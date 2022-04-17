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Ayak parmaklarıyla nota basan sanatçı Felix Klieser, Adana'da konser verdi

Doğuştan 2 kolu olmadığı için sol ayak parmaklarıyla nota basan Alman 'korno' sanatçısı Felic Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla (ÇDSO) birlikte Adana'da sahne aldı.

54 Dakika Önce
2022-04-17 22:15:11
Ayak parmaklarıyla nota basan sanatçı Felix Klieser, Adana'da konser verdi

Doğuştan 2 kolu olmayan ve sol ayak parmağıyla nota basarak klasik müziğin en zorlu üflemeli çalgılarından biri olan kornoya nefes veren Felix Klieser, 'Engel Tanımayan Sanat' etkinliğinde ÇDSO ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda konser verdi.

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Şefliğini Orhan Şallıel'in yaptığı konserde Klieser, Richard Strauss'un 1 Numaralı korno konçertosunu ve Franz Schubert tarafından yazılan 4 Numaralı 'Trajik' adlı senfoniyi çaldı.

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Klieser, konserin sonunda salondaki sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

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DHA .

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