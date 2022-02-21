Assos’ta Felsefe sempozyumu “Mantık” konusunda 25-26 Şubat’ta gerçekleşecek

22 yıldır düzenli olarak gerçekleşen ve gelenekselleşen Assos’ta Felsefe adlı sempozyum etkinliğinin 2022 yılı ulusal toplantısı, 25-26 Şubat 2022 tarihlerinde, “Mantık” konusunda gerçekleşecek.

Bu çerçevede, felsefenin bir alt disiplini olarak mantığın ne olduğu, içeriği, ana konuları, ilkeleri, tarihi; mantığın bilgi, doğruluk, gerçeklik bağlamındaki rolü ve önemi; öncül, sonuç, çıkarım, geçerlilik, geçersizlik, tutarlılık, çelişki, tümdengelim, tümevarım kavramları; mantığın kapsamı ve sınırları ele alınacak, değerlendirilecek ve irdelenecek.

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles'in yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve 22 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği'nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen'in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

Sempozyuma Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Prof. Dr. Halil Turan, Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy, Doç. Dr. Nazlı İnönü, Doç. Dr. Cemil Güzey, Doç. Dr. Özgüç Güven, Dr. Öğretim Üyesi Vedat Kamer konuşmacı olarak katılacaklar. .