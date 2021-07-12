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TIMETURK / KÜLTÜR / Arkeolojik kazıda en eski müzik aleti ortaya çıktı

Arkeolojik kazıda en eski müzik aleti ortaya çıktı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından sürdürülen arkeolojik kazıda, kemikten yapılmış müzik aleti 'tütek' gün ışığına çıkarıldı.

1 Saat Önce
2021-07-12 17:36:49
Arkeolojik kazıda en eski müzik aleti ortaya çıktı

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Bilecik'in Bahçelievler Mahallesi'ndeki arazide, arkeolojik kazılarda kemikten yapılmış bir müzik aleti bulundu. Eser, Bilecik Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, batılı tanımlamayla flüt ya da düdük olarak nitelendirilebilecek objenin bir tarafında iki, diğer yanında ise bir deliğin yer aldığını söyledi.

Müzik aleti Divanu Lugati't-Türk'te tanımlanıyor

Deliklerin çaplarının 1 santimetreden küçük olduğu bilgisini veren Fidan, şöyle konuştu:

"Deliklerin biri kırıldığı için kullanım dışı kalan üflemeli çalgı günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir avlu dolgusu içinde bulundu. Eserin restorasyon süreci ve iz analizlerinin ardından kullanımına ilişkin çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlanmakta. Türk dünyasında da bilinen bu müzik aleti tipi, Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lugati't-Türk adlı eserinde 'tütek' olarak tanımlanmakta."

TRTHaber/AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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