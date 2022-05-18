Araştırma: Türkiye'de gençler yılda ortalama 25 kitap okuyor

Eğitim platformu GoStudent tarafından 7 ülkede yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki 11 ila 18 yaş arasındaki gençler, 2021'de ortalama 25 kitap okuyarak, Hollanda, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Meksika'daki akranlarını geride bıraktı.

GoStudent'tan yapılan açıklamaya göre, eğitim platformu, 11 ila 18 yaş grubu öğrencilerin okuma alışkanlıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla aralarında Türkiye, Almanya, İtalya ve Meksika'nın bulunduğu 7 ülkede araştırma yaptı.

Araştırmada, Türkiye'deki gençlerin geçen yıl ortalama 25 kitap okuduğu ortaya çıktı. Bu sayı, Hollanda'da 15, Almanya ve Yunanistan'da 12, İtalya'da 11, İspanya'da 10, Meksika'da da 9 olarak tespit edildi.

Araştırmada dikkati çeken unsurlardan biri de ebeveynlerin okuma alışkanlıkları oldu. Türkiye'de ebeveynlerin yüzde 66'sı haftada en az bir kitap okuyarak diğer ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

Çizgi roman ve fantastik macera türü kitaplar vazgeçilmez olurken, gençler okumak için en sevdikleri zamanın hafta sonları ve boş zamanları olduğunu belirtti.

Yaratıcı düşünme sürecini etkileyen ve biliş düzeyini yükselten gece yatmadan önceki zamanın ise gençlerin ikinci en çok sevdiği zaman olduğu görüldü.

- Okullar, okumayı teşvik etmede kilit bir rol oynuyor

Türk dili ve edebiyatı, dünya edebiyatı klasiklerini okumak ve öğrenmek gençlerin kapsamlı eğitiminin çok önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

Araştırmaya katılan gençlerin yarısından fazlası, geçen yıl okudukları kitapların neredeyse tamamının ya da yarısına yakınının ödevlerinin bir parçası olarak verildiğini belirtti.

Serinin ilk cildinin bu sene 25. yılını kutlayan Harry Potter'ın maceraları ise tüm Avrupa'da gençlerin en sevdiği eser olurken, Türkiye'deki gençlerin en favori kitapları arasında Küçük Prens ve Şeker Portakalı yer aldı.

Harry Potter serilerinin yazarı J. K. Rowling tüm ülkelerde en çok sevilen yazar olurken, Türkiye'de Orhan Pamuk ve Ömer Seyfettin'in ismi öne çıktı.

Öte yandan, araştırmada, Türkiye'deki gençlerin yüzde 89'unun basılı kitap formatını tercih ettiği belirlendi.

Basılı format kitabının en az tercih edildiği ülke Almanya olurken, bu ülkedeki gençlerin yüzde 62'si basılı formatın en sevdikleri okuma formatı olduğunu belirtti.

Türkiye'deki gençlerin yüzde 89'u kitaplarını kitapçıdan satın aldığını, yüzde 76'sı kitaplarını online kanallardan da temin ettiğini kaydetti.

Hollanda ve Yunanistan, yüzde 33'lük oranla online'dan kitap satın alan ülkeler arasında en son sırada yer alıyor. Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'de hediye olarak kitap daha az veriliyor.

- "Gençlerimizi okumaya teşvik ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GoStudent Türkiye Ülke Müdürü Barış Üçok, Türkiye ve dünya genelinde GoStudent'a güvenen öğrencilerin sayısının sürekli arttığını, bu nedenle onların alışkanlıklarını, etkileşim biçimlerini ve tercihlerini ilk elden bilmenin giderek daha önemli hale geldiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Okuma, şüphesiz yeni nesillerin eğitiminin temel taşlarından biri. Bu kapsamda çocuklarımız ve gençlerimizle daha yakın olabilmek, onların okuma alışkanlıklarını, edebi tercihlerini anlamak, eğitim programlarımızı iyileştirmek ve optimize etmemiz için mükemmel bir unsur. Bizler de GoStudent olarak gençlerimizin kelime dağarcığını geliştirmek, stratejik ve yaratıcı düşünmelerine destek olmak, empati ve iletişim becerilerinin gelişmesine destek olmak için kişiselleştirilmiş eğitim programımızla gençlerimizi okumaya teşvik ediyoruz." .