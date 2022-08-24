Antika tutkunu Katarlının evi müze gibi

Katarlı Mansur er-Ruveyli, çocuk yaşta babasının hediye ettiği eski kağıt paralardan ilham alarak toplamaya başladığı antika eşyaları, evinin misafirhanesinde ziyaretçilerle buluşturuyor.

Ruveyli'nin 7 yaşındayken başlayan antika tutkusu, onun evinin misafirhanesini, dünyanın dört bir yanından eşya ve paraları sergilediği küçük bir müzeye dönüştürmesini sağladı.

AA muhabirine konuşan 39 yaşındaki Ruveyli, antikaları nasıl topladığı ve hikayeleriyle ilgili bilgi verdi.

Antikaları toplamak için Katar'da ya da diğer Körfez ülkelerinde düzenlenen açık artırmalara katıldığını bazen de kıymetli parçaları satın almak için seyahat ettiğini anlatan Ruveyli, şöyle devam etti:

"Misafirhanede, ziyaretçilerin zevklerine hitap eden çok çeşitli parçalar var. Bazıları, eski ev eşyalarını seviyor, bazıları da 1980 ve 1990'ların okul araç gereçlerini, bazıları da cezveleri."

Arapların cömertliğinin sembolü "geleneksel cezveler"

Ruveyli'nin koleksiyonunda delle olarak bilinen geleneksel Arap cezveleri önemli bir yer tutuyor. Misafirhanenin her bir köşesinde bazısı Osmanlı dönemine ait farklı ülkelerden farklı boyutlarda 1000'e yakın cezve bulunuyor.

Katarlı antika meraklısı, kahve takımlarıyla birlikte sergilediği cezvelerin boyutu küçüldükçe ya da ömrü uzadıkça fiyatının da arttığını, asırlık cezvelerin özellikle Osmanlı dönemine ait olanların fiyatının 120 bin Katar riyalini aştığını ifade ediyor.

Kağıt para ve pul koleksiyonu

Ruveyli'nin antikaları toplama serüvenine başlamasına vesile olan kağıt paralar da çeşitlilik arz ediyor.

Katarlı antika tutkunu, Arap ve Körfez ülkeleri dahil 160 ülkeye ait kağıt paraları ve pulları ayrı ayrı sınıflandırarak dosyalıyor.

Ruveyli misafirhanesinde, televizyondan, radyo, eski sabit telefonlar, cep telefonları ve oyun konsollarına yer veren, müzik aletleri, eski buhurdanlıklar, volkanik taşlar, bakır havanlar, ziynet eşyaları, fotoğraf makineleri, antika hesap makinesi ve kadınların değerli eşyalarını koyduğu sandıklara kadar pek çok parçayı özenle saklıyor.

Katarlı Ruveyli, elektronik eşyaların yanı sıra Osmanlı döneminden kalma kılıç gibi eski silahlara da misafirhanesinde yer veriyor.