‘Amerikan kültüründe erkekler vahşice feminenleşti’ diyen Penn’e tepki

ABD'li erkeklerin feminenleştiğini söyleyen ABD’li aktör Sean Penn’e İngiliz aktris Thandiwe Newton’dan eleştiri geldi.

Thandiwe Newton, birkaç gün önce The Independent'a konuşan aktör Sean Penn'in erkeklerle ilgili açıklamalarını sosyal medyadan eleştirdi.

49 yaşındaki oyuncu Newton, Penn'in röportajını Twitter hesabından paylaştı. Gülme emojileriyle paylaşımda bulunan İngiliz aktris, "Dostum neler söylüyorsun? Gerçekten mi? Sen titreyen bir aptalsın. Eskiden seksiydin ama şimdi sadece trajiksin" sözlerini kullandı.

"Amerikan kültüründe erkekler vahşice feminenleşti"

Dead Man Walking, Sweet and Lowdown, I Am Sam ve Mystic River gibi filmlere imza atan 61 yaşındaki ünlü oyuncu, bazı aktörlerin kırmızı halıda feminen giysilerle poz vermesine tepki göstererek "Amerikan kültüründe erkeklerin vahşice feminenleştiğine inananlardanım. Kadınlara adil davranmak için kadına dönüşmemiz gerektiğini düşünmüyorum" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

"Maskülenliği kendilerine karşı bir baskı işareti olarak görmeyen çok güçlü kadınlar var"

Penn, Independent gazetesine yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Maskülenliği kendilerine karşı bir baskı işareti olarak görmeyen çok güçlü kadınlar var hayatımda. Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine yol açan pek çok korkaklık geni olduğunu düşünüyorum."

Harry Styles ve Billy Porter gibi isimlerin yer aldığı birçok erkek ünlü, etek giyerek kameralara poz vermişti.

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