DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Arkadaş kurbanı oldu!
Yemek için en uygun saatler...
Kripto para: Hindistan yüzde 30 vergi alacak
Lyon - Marsilya maçı canlı yayın! CANLI
Bolivya - Şili maçını donmadan HD olarak canlı izle!
‘Biden'ın sosyal harcama paketi öldü’
FBI Direktöründen 'Çin tehdidi' uyarısı
‘Amerikan kültüründe erkekler vahşice feminenleşti’ diyen Penn’e tepki
Uzman Öğretmenlik, Başöğretmenlik için kaç saatlik eğitim programı olacak?
Fenerbahçe'ye sürpriz sportif direktör: Antero Henrique
The Walking Dead oyuncusu aracında ölü bulundu
Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS'ye başvurular yarın sona erecek!
Öğrencilerde Sınav Kaygısı, Tükenmişlik Hissi ve Çözüm Önerileri
Akaryakıta çifte zam
Türk üniversitelerinin dünya ligindeki yeri açıklandı

TIMETURK / KÜLTÜR / ‘Amerikan kültüründe erkekler vahşice feminenleşti’ diyen Penn’e tepki

‘Amerikan kültüründe erkekler vahşice feminenleşti’ diyen Penn’e tepki

ABD'li erkeklerin feminenleştiğini söyleyen ABD’li aktör Sean Penn’e İngiliz aktris Thandiwe Newton’dan eleştiri geldi.

2 Saat Önce
2022-02-01 22:08:35
‘Amerikan kültüründe erkekler vahşice feminenleşti’ diyen Penn’e tepki

Thandiwe Newton, birkaç gün önce The Independent'a konuşan aktör Sean Penn'in erkeklerle ilgili açıklamalarını sosyal medyadan eleştirdi.

Thandiwe-Newton-blasts-Sean-Penn-for-feminised-men-comment-You

49 yaşındaki oyuncu Newton, Penn'in röportajını Twitter hesabından paylaştı. Gülme emojileriyle paylaşımda bulunan İngiliz aktris, "Dostum neler söylüyorsun? Gerçekten mi? Sen titreyen bir aptalsın. Eskiden seksiydin ama şimdi sadece trajiksin" sözlerini kullandı.

"Amerikan kültüründe erkekler vahşice feminenleşti"

Dead Man Walking, Sweet and Lowdown, I Am Sam ve Mystic River gibi filmlere imza atan 61 yaşındaki ünlü oyuncu, bazı aktörlerin kırmızı halıda feminen giysilerle poz vermesine tepki göstererek "Amerikan kültüründe erkeklerin vahşice feminenleştiğine inananlardanım. Kadınlara adil davranmak için kadına dönüşmemiz gerektiğini düşünmüyorum" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

"Maskülenliği kendilerine karşı bir baskı işareti olarak görmeyen çok güçlü kadınlar var"

Penn, Independent gazetesine yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Maskülenliği kendilerine karşı bir baskı işareti olarak görmeyen çok güçlü kadınlar var hayatımda. Erkeklerin kot pantolonlarını bırakıp etek giymelerine yol açan pek çok korkaklık geni olduğunu düşünüyorum."

Harry Styles ve Billy Porter gibi isimlerin yer aldığı birçok erkek ünlü, etek giyerek kameralara poz vermişti.

penn-ABD-erkek-feminen .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş