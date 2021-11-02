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TIMETURK / KÜLTÜR / Altın küre kazanan oyuncudan itiraf: Etrafımdakileri ağlayarak kandırıyorum!

Altın küre kazanan oyuncudan itiraf: Etrafımdakileri ağlayarak kandırıyorum!

‘The Queen’s Gambit’ dizisinin yıldızı Anya Taylor-Joy, oyunculuk yeteneği sayesinde çevresindeki insanları ağlayarak kandırdığını itiraf etti.

6 Saat Önce
2021-11-02 08:05:45
Altın küre kazanan oyuncudan itiraf: Etrafımdakileri ağlayarak kandırıyorum!

‘The Queen's Gambit' dizisinde canlandırdığı ‘Beth Harmon' karakteriyle Altın Küre kazanan ve Emmy'ye aday gösterilen oyuncu Anya Taylor-Joy, samimi bir itirafta bulundu.

‘The Late Late Show'a konuk olan Taylor-Joy, James Corden'ın sorularını yanıtladı. 25 yaşındaki yıldız, “İlk ağlama sahnemde bunun nasıl yapılacağını bilmiyordum ve başıma gelen kötü şeyleri sabahtan itibaren düşünmeye başladım ve çekim saati geldiğinde hazırdım. Bu şekilde nasıl yapılacağını da öğrendim.” dedi.

Arkadaşlarını bazen ağlayarak kandırdığını itiraf eden Anya Taylor-Joy, “Gözlerim hemen yaşarıyor. Biraz bencilce ama ben çok eğleniyorum. Eskiden daha sık yapıyordum, ‘Benimle böyle konuşamazsın' diyerek çevredekilerin tepkisini ölçüyordum.” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda Edgar Wright'ın ‘Last Night in Soho' filmi öncesi Tatler'a konuşan ABD'li oyuncu, şöhretin etkileri hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirmişti. Anya Taylor-Joy, “Pek çok kişi tatlı ve kibar ve sadece sohbet etmek istiyor ve buna bayılıyorum.” demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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