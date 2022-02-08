Alim, Şeyh Muhammed Konyevi vefat etti

Nakşibendi tarikatı büyüklerinden Şeyh Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri’nin vefat ettiği açıklandı.

Seyyid Muhammed Raşid El Hüseyni Hazretleri'nin halifesi Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, geçtiğimiz günlerde Kovid-19'a yakalanmıştı. Seyda Konyevi'nin vefat ettiği duyuruldu.

Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri, miladi 1942 yılında Mardin ilinin merkezine bağlı Konaklı köyünde doğdu. Anne tarafından Hz. Ömer'in soyundan olması nedeniyle ‘Seyda' ünvanıyla anıldı.

Bu devrin büyük İslam alimlerinden sayılan Seyda Konyevi, Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin Adıyaman'da vefatından sonra bir yıla yakın teberrüken Menzil'de kaldı. Daha sonra Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin yönlendirmesiyle Konya'ya göç etti.

Seyda Konyevi'nin 40'ı aşkın eseri bulunuyor.

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