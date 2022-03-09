Ali Ulvi Kurucu TYB İstanbul'da anıldı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından doğumunun yüzüncü yılında Ali Ulvi Kurucu Özel programı düzenlendi.

Kurucu'yu yakından tanıyan isimlerin katıldığı programa Merhum Kurucu'nun kızı Sare Kurucu da telefonla bağlanarak bütün katılımcılara teşekkür etti.

Bu topraklara güzellik katan öncü şahsiyetleri yeni nesillere tanıtmak anlatmak gibi bir vazifemiz var diyen TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Ali Ulvi Kurucu'nun milletimizin ortak değeri olduğunu ifade etti. Kurucu'nun hatıralarını gençlere mutlaka ulaştırmalıyız diyen Bıyıklı şöyle konuştu:

Bugünkü din anlatıcıları gibi soğuk kavgacı insanı huzursuz eden bir dil yerine müjdeleyen ısındıran kucaklayan imanın neşesini hissettiren bir dil kullanırdı. Sanki az önce sahabe efendilerimizle sohbetten çıkmışçasına mutluluk çağının huzurunu günümüze taşırdı.

Onun dilinde çirkin bile güzelleşir, güzel de daha güzel hale gelirdi.

Derdi cemiyete ilim irfan sahibi nesiller yetiştirmekti. Bunu aşk derecesinde yapan müstesna şahsiyetlerdendi. Gençleri yetiştirmeyi gül yetiştiriciliğine benzetir bu uğurda bahçıvanlara has bir sevdayla elinin kanamasına aldırmaz mübarek ceddi gibi bir mümin yüreğin inşirah bulması adına bin münafığın kahrına çekmeye razı olurdu.

Türk gençliğini leylası olarak gören Kurucu hoca bu uğurda fedakârlık destanını yazmış alnı secdeli her genç gördüğünde ‘' Sizler benim kabul olan dualarımsınız, gerçekleşen rüyalarımsınız” diyerek gözyaşları dökmüştür.

Uzakta olmasına rağmen kalbi daima Türkiye için çarpmış Türkiye derdiyle dertlenmiştir. Osmanlı bakiyesi son vatan olan Anadolu'dan gelen her güzel haberde şükür secdelerine gitmiş her olumsuz haberde derin üzüntüye gark olmuştur.

Kızı Sare Hanımefendi bir röportajında şöyle demiştir: ‘Babam Türkiye için çok dertlenirdi. 28 Şubat döneminde 8 yıllık eğitim kararı çıktığı gece üzüntüsünden beyin kanaması geçirmişti. İmam hatip mezunları doktor olsun mühendis olsun, Reis-i Cumhur olsun isterdi. Nitekim de oldu elhamdülillah."

Her duasında Türkiye vardı. Hicret çocuğu olmasına rağmen vatandan uzakta vatanı yaşamayı başarabilmiş müstesna bir memleket sevdalısıydı. Vatan kavramına onun kadar ulvi bir nazarla bakan kişi sayısı azdır. Yeryüzü bizim vatanımız ucuzluğuna düşerek ayakları yere basmayanlardan değildir. Türkçesi de Türkiye sevgisi gibi örnek alınacak kadar güzeldir.

“Yarabbi Mehmet Akif gibi şair olayım, Cenab Şehabeddin gibi nâsir''. Diye dua eden Ali Ulvi Kurucu merhumun şiirleri de gerçekten Akif'in şiirleri gibi etkileyici nesirleri de Cenab Şehabettin'in nesirleri gibi sürükleyicidir.

Bir şair ve yazar olarak da Kurucu değerli hizmetlerde bulunmuştur. Şiirlerinde dava sancısı peygamber aşkı ideal nesil özlemi gibi milli manevi değerlerimiz işlenmiştir.

Ertuğrul Düzdağ Hocamızın hazırladığı Hatıraları eşsiz kıymet taşımaktadır. Okullarda ders kitabı olarak okutulsa yeridir. Bu hususta yetkilileri göreve davet ediyoruz.

Gençlerimize şuur kazandırma noktasında müthiş bir kaynak olan Hatıraları bizler de sivil toplum olarak okuma halkaları kurup ülke sathına yaymalıyız.

Ali Ulvi Kurucu merhumu Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak her yıl anmaya ve anlamaya çalışıyoruz.

Bu sene doğumunun yüzüncü yılı olması hasebiyle daha özel bir program olsun istedik. Bu vesileyle uzaktan yakından gelen bütün dostlarımıza şükranlarımızı sunuyor merhum üstadımızı rahmetle hasretle anıyoruz. .