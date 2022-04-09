Ali Babacan 'Altılı Masa'da alınan kararı açıkladı

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, Altılı masada parlamenter sistem çalışan partilerden biri olarak diğer genel başkanlarla varmış olduğumuz bir mutabakat var. Seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız' dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Ukrayna- Rusya savaşında Türkiye'nin rolü ile ilgili, "Türkiye'nin barış için yoğun çaba ortaya koyması çok kıymetli. Barış için her iki tarafla da görüşebiliyor olması çok kıymetli" dedi.

Babacan, iftar programı öncesi gazetecilere açıklama yaparak Ankara dışındaki ilk iftar programını Çankırı'daki Hacı Murad-ı Veli Türbesi Sosyal Tesisi'nde şehit ve gazi aileleriyle gerçekleştirdiklerini anlattı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesine ilişkin soruya cevap veren Ali Babacan, şöyle yanıtladı:

"Altılı masada parlamenter sistem çalışan partilerden biri olarak diğer genel başkanlarla varmış olduğumuz bir mutabakat var. O da şu; bu altılı masanın cumhurbaşkanı adayı altılı masanın mutabakatıyla belirlenecek. Bir kararımız daha, seçim dönemine girinceye kadar cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda herhangi bir görüşmede bulunmayacağız, herhangi bir fikir beyan etmeyeceğiz. Yani bu konu bugünün konusu değil. Seçimlere biraz yaklaşalım, seçim havasına girelim, o güne kadar zaten adı geçen herkesi milletimiz değerlendirecektir." .