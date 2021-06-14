DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

NATO zirvesi bildirisi yayımlandı: Bildiride ''Türkiye'' detayı
Biden'dan NATO Zirvesinde Rusya ve Çin'e gönderme
Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Stranger Things 4. sezon çıkış tarihi
Mısır'da 12 kişi hakkında idam cezası
Sputnik V'nin ilk partisi Türkiye'ye geldi
Stranger Things 4. sezon ne zaman çıkacak? Yabancı Şeyler 4. sezon ne zaman başlayacak?
Altaylı'dan Veyis Ateş hakkında tehdit ve şantaj iddiaları!
''Alexone’dan Tiktok'a özel şarkı''
İngiltere'den Afrin'deki hastane saldırısına tepki
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi başladı
Apoletli yargı başladı
KPSS geç başvuru şartları neler? KPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
İmam Hatip Önderleri TYB İstanbul'da
LGS ikametgah süresi | LGS adres değişikliği için süre var mı?
Fransa'da felaket önlendi: Helal gıda ürünlerini zehirlemeyi planladılar

''Alexone’dan Tiktok'a özel şarkı''

Dünyanın en çok izlenen dijital platformu Tiktok için Alexone kolları sıvadı. Söz, müzik ve aranjesi kendisine ait olacak şarkı için stüdyoya kapandı. Ünlü  müzisyen Alexone, Tiktok için yaz ayına özel kıpır kıpır bir şarkı yapacak. 24 Ağustos akşamı seyirciyle buluşacak.

ABONE OL

Google News - Timeturk
14.06.2021 18:12:16
''Alexone’dan Tiktok'a özel şarkı''

Alexone Yönetmen koltuğunda kendisi oturacak, ünlü yönetmen “Kendi işlerimi yaparken hayal dünyasına girip önce dünyayı yaratıyorum. Sonrasında o an, hatta son saniye kurduğum dünyanın çok üzerine çıkıyorum. Çünkü işimi aşk ile yapıyorum. Günde 3 saat uyuyorum, tek bildiğim şey çok çalışmadan bir yerlere varılmıyor. Sabahlara kadar dünyanın büyük dijital platformlarının içeriklerini izliyorum. Netflix, Amazon prime, Disney ama Türkiye'de de en başarılı BLU TV dizilerini izliyorum. Çok başarılı inanılmaz iyi içerikler var” dedi.

Alexone “Kendine özel bir karavan yaptırıp, dünyanın en özel yerlerinde çekimler yapacağım ve bunları dijital bir platformda seyirciyle buluşturacağım. Kamera ve müzik benim aşkım. Tiktok'da da video izlemeleri milyonları aşan Alexone insanların sevgisi beni her geçen gün daha da güçlendiriyor” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş