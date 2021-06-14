''Alexone’dan Tiktok'a özel şarkı''

Dünyanın en çok izlenen dijital platformu Tiktok için Alexone kolları sıvadı. Söz, müzik ve aranjesi kendisine ait olacak şarkı için stüdyoya kapandı. Ünlü müzisyen Alexone, Tiktok için yaz ayına özel kıpır kıpır bir şarkı yapacak. 24 Ağustos akşamı seyirciyle buluşacak.

Alexone Yönetmen koltuğunda kendisi oturacak, ünlü yönetmen “Kendi işlerimi yaparken hayal dünyasına girip önce dünyayı yaratıyorum. Sonrasında o an, hatta son saniye kurduğum dünyanın çok üzerine çıkıyorum. Çünkü işimi aşk ile yapıyorum. Günde 3 saat uyuyorum, tek bildiğim şey çok çalışmadan bir yerlere varılmıyor. Sabahlara kadar dünyanın büyük dijital platformlarının içeriklerini izliyorum. Netflix, Amazon prime, Disney ama Türkiye'de de en başarılı BLU TV dizilerini izliyorum. Çok başarılı inanılmaz iyi içerikler var” dedi.

Alexone “Kendine özel bir karavan yaptırıp, dünyanın en özel yerlerinde çekimler yapacağım ve bunları dijital bir platformda seyirciyle buluşturacağım. Kamera ve müzik benim aşkım. Tiktok'da da video izlemeleri milyonları aşan Alexone insanların sevgisi beni her geçen gün daha da güçlendiriyor” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.