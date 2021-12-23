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TIMETURK / KÜLTÜR / Ajda Pekkan elçi oldu

Ajda Pekkan elçi oldu

Muğla'da sanatçı Ajda Pekkan'a, Bodrum'un 'kültür ve sanat elçisi' unvanı verildi. Pekkan, ilçedeki bir otelde düzenlenen Bodrum Tanıtma Vakfının (BOTAV) 25'inci yıl kutlama konserinde sahne aldı. Konserin sonunda Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Pekkan'a, değerli taşlarla süslenmiş ve ilçenin simgesi mavi balık sembollü 'kültür ve sanat elçisi' beratı ile nişanı takdim etti. Takdim sırasında sanatçı, duygusal anlar yaşadı. AA

1 Saat Önce
2021-12-23 01:34:38
Ajda Pekkan elçi oldu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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