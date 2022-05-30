'Afrika örgüsü' saç modelinin ilginç hikayesi

Son dönemlerde dünyanın her yerinde popüler olan 'Afrika örgüsü' saç modeli, Afrika'da sadece saç modeli olarak değil, aynı zamanda sosyal kimlik olarak kullanılıyor.

Saç içlerine sentetik saç eklenerek ya da saça şekil verilerek yapılan Afrika örgüsü saç modeli, Afrika'da toplumdan topluma farklılık gösteriyor.

Son dönemde erkeklerin de ilgi gösterdiği Afrika örgüsünün kimi çeşitleri bazen sosyal statüyü yansıtırken, bazen ait olunan etnik grubu sembolize ediyor.

"Afrika'da her etnik grubun kendine ait 'Afrika örgüsü' modeli vardır"

Kamerun'un Zenginliklerinin Tanıtımı Derneği Başkanı Mıpo Tchınkou Edith Flaure, "Afrika örgüsünün" taşıdığı anlamlar ve tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Afrika örgüsünün dünyanın en eski saç modeli olduğunu belirten Flaure, "Afrika'da her etnik grubun kendine ait 'Afrika örgüsü' modeli vardır." dedi.

Flaure, Afrika'nın yerlilerinden Wolofs, Fangs, Fulani, Mandingo, Masai, Oromo, Bantu, Yoruba, Hausa, Bamileke gibi etnik grupların, yaşadıkları coğrafyayı, sahip oldukları kültürel zenginliği yansıtan bir "Afrika örgüsü" modeli kullandığını anlattı.

Afrika'da örgü modellerinin, medeni durum, yaş, zenginlik, rütbe gibi sosyal durumları yansıttığını dile getiren Flaure, örgünün ayrıca günlük olarak kişinin katıldığı cenaze, düğün gibi aktivitelere göre de farklılık gösterdiğini söyledi.

"Afrika örgüsü birbirleriyle konuşmalarına müsaade edilmeyen kölelerin iletişim metoduydu"

Köleliğin Afrika tarihini ve kültürünün derinden etkilediğini vurgulayan Flaure, "Afrika örgüsü birbirleriyle konuşmalarına müsaade edilmeyen kölelerin iletişim metoduydu." ifadesini kullandı.

Flaure, kölelerin arkadaşlarının kaçış güzergahlarını gösterebilmek için, saçlarına örgüyle bölgedeki dağları, tepeleri, geçiş noktalarını çizdiğini kaydetti.

Afrika'nın çok trajik bir sömürü dönemi yaşadığının altını çizen Flaure, "Köleler saçlarının örgüyle yaptıkları bölümünde pirinç saklar ve daha sonra açlıktan ölmemek için o pirinçleri yerdi."dedi.

Afrikalı kölelerin uzun yıllar kendi kültürlerinden uzak yaşadığını ifade eden Flaure şunları aktardı:

"Amerika'ya ve Avrupa'ya götürülen Afrikalı kölelerin saçları kadın erkek ayırt etmeksizin tamamen kesilirdi. 2000'li yıllarda Afrikalıları kendi doğal saçlarını kullanmaya teşvik etmek için ortaya atılan 'nappy' akımıyla 'Afrika örgüsü' de tüm dünyada yeniden ilgi görmeye başladı. Bu akım sadece bir moda değildi aynı zamanda kendi kimliklerini geri kazanmanın bir ifadesiydi." AA