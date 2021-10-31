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Adıyaman'daki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletleri bulundu
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Adıyaman'daki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletleri bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda 2 genç bireye ait yaklaşık 1500 yıllık iskeletlere rastlandı.

38 Dakika Önce
2021-10-31 00:46:10
Adıyaman'daki kazılarda 1500 yıllık insan iskeletleri bulundu

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

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Kazı çalışmaları sırasında 350 metre uzunluğunda ortaya çıkarılan merdiven yapısının hemen yan kısmında ise tespit edilen mezarda 2 gence ait 1500 yıllık iskeletler bulundu.

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Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının sürdüğünü, merdivenli alanda geçen yıl başlattıkları çalışmalara da devam ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

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"Geçen yıl yaklaşık 220 metre uzunluğuna kadar kazısını yaptığımız merdiven bu yıl 350 metreye ulaştı. Kazılarda tek mezar içerisinde iki genç bireye ait kemikler ortaya çıkarıldı. Kafatasından biri mezarın doğu diğeri batı kısmına yerleştirilmiş. Mezar içerisinde herhangi bir buluntu yok, bu da o dönemde soyulduğunu göstermektedir. Bunlar yaklaşık olarak 1500 yıllık iskeletler."

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Müze görevlisi arkeolog Mehmet Turan da kazılarda yer yer platformların olduğu bölgelerde haç işaretinin bulunduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

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Merdivenin kutsal ya da kamusal alana çıkabileceğini düşündüklerini dile getiren Turan, "Kazıda merdivenin ana kayaya oyularak yapıldığı, ana kayaların eksik olduğu yerlerde ise kesme blok taşlarının kullanılarak merdivenin tamamlandığını görüyoruz. Merdiven yapısı boyunca zaman zaman mezarlarla karşılaştık ve bugün bir mezar ortaya çıkardık. Bu mezarda iki bireye ait iskeletler tespit ettik." diye konuştu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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