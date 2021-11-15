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Adıyaman'da 40 milyon yıllık 4 fosil bulundu

Adıyaman'da yaşayan bir genç, 40 milyon yıllık olduğu tespit edilen 4 fosil buldu.

2 Saat Önce
2021-11-15 17:55:27
Adıyaman'da 40 milyon yıllık 4 fosil bulundu

Bölükyayla köyünde yaşayan 21 yaşındaki Gülcan Öztürk, ailesiyle kırsal alanda yürüyüş yaptığı sırada farklı yapıda 4 taş buldu.

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Taşları Adıyaman Müze Müdürlüğüne götüren Öztürk, incelenmek üzere taşları ilgililere teslim etti.

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Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede bulunan taşların 40 milyon yıllık Eosen Dönemi Numilites grubuna ait tek hücreli deniz canlısı olduğunu tespit etti.

Fosiller, koruma altına alındı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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