DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,9321 ₺

EURO

18,1983 ₺

ALTIN

988,39 ₺

BİST

2.548,63 ₺

TIMETURK / KÜLTÜR / Adıyaman'da 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu

Adıyaman'da 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu

Adıyaman'da bin 600 yıllık 27 iskelet bulundu

40 Dakika Önce
2022-07-27 16:37:19
Adıyaman'da 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu

Gölbaşı ilçesinde kaçak kazı alanında yapılan incelemede, bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Örenli Köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı.

thumbs_b_c_67927f76950ea47903af38300259bed8

Durumun Müze Yetkililerine bildirilmesi üzerine bölgeye giden ekipler, incelemelerde bulundu.

05_2022_05_Temmuz_17_AA-28510674

Roma dönemine ait kaya mezarında bin 600 yıllık olduğu değerlendirilen 27 insan iskeletine rastlandı. Müze Müdürlüğü yetkilileri, ele geçirilen iskeletleri uzmanlar tarafından alandan kurtardı.

05_2022_05_Temmuz_17_AA-28510676

Kaya mezarlarında ayrıca kültür varlığı olarak sağlam durumda 3 ağırşak ve kırılmış durumda gözyaşı şişelerine rastlandığı bildirildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş