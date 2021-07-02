Adile Naşit'in yaşam hikayesi ve sanat hayatı
Oynadığı karakterler ile yıllardır her kuşağın zihnine kazınan Hababam Sınıfı'nın Hafize Anası Adile Naşit'in yaşam hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte tüm detayları ile Adile Naşit'in yaşam hikayesi ve sanat hayatı...
Bir dönemlerin ünlü sinema oyuncusu ve Hababam Sınıfı'nın Hafize anası Adile Naşit'in hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Rol aldığı onlarca sinema filminde ve tiyatro oyununda, kendisi ile özdeşleşen karakterler ile herkes tarafından sevilen bir isimdir.
Adile Naşit'in Hayatı
Adile Naşit ya da gerçek ismiyle Adela Özcan 17 Haziran 1930'da İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Annesi tarafından Ermeni kökenli olan Adile Naşit, baba tarafından ise Rum kökenlidir. Ailesi de kendisi gibi sanatçı olan Adile Naşit, küçüklüğünden itibaren sanatla haşır neşir olmuştur. Babasının komedyen, annesi Amelya Hanım'ın da tiyatro oyuncusu olması Adile Naşit'in tiyatro ve sinema oyuncusu olmasındaki en önemli etkenlerden biridir. Ayrıca henüz 14 yaşındayken babasını kaybetmesiyle okuldan ayrılan Adile Naşit, İstanbul Şehir Tiyatrosunun “Çocuk Tiyatrosu” bölümüne girmiştir. Böylelikle tiyatro kariyeri resmen başlayan Adile Naşit, hayatının son demlerine kadar sahneden hiç inmemiştir. İlk sinema film 1947 yılında yayımlanan Yara filmi ile olmuştur ve ardından1948 yapımlı Lüküs Hayat filmi ile de daha fazla tanınmıştır.
1950 yılında ilk eşi tiyatrocu Ziya Keskiner ile evlenen Adile Naşit'in Ahmet adında bir oğlu olmuştur. Fakat Ahmet'in kalbinde delik olması, onu 16 yaşındayken aramızdan ayırmıştır. Girdiği ameliyattan iyi bir şekilde çıkmasına rağmen daha sonra dayanamayarak vefat etmiştir.
Adile Naşit'in Kariyeri
İstanbul Şehir Tiyatrosundan sonra Muammer Karaca tiyatrosuna giren Adile Naşit, Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile kendi ekiplerini kurarak 1948 ila 1951 yılları arasında bu toplulukta ter dökmüştür. 1954 yılında ise tekrardan Muammer Karaca tiyatrosuna dönen Adile Naşit, 6 yıl boyunca bu tiyatroda sahne tozu yutmuştur. Daha sonra abisi ve eşi tarafından kurulan Naşit tiyatrosunda da bir müddet sahne almıştır. 1963 yılında ise Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatro toplulukluklarına dahil olmuştur.
Her ne kadar 1947 yılında sinema filmlerine dahil olsada özellikle 1970'li yıllarla birlikte sinema filmlerinde daha çok rol imkanı bulmuştur. 1976 yılında yayınlanan İşte Hayat adlı filimde oynadığı rol ile aynı sene gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Hababam Sınıfında aldığı rollerle de hafızalarda yer edinmiştir.
Özellikle oynadığı rollerde anne karakterleri ile tanınan Adile Naşit, 1985 yılında “Yılın Annesi” ödülüne layık görülmüştür.
Adile Naşit, eşi Ziya Keskiner'in 1982 yılında vefat etmesinden sonra 1983 yılında Cemal İnce ile birlikte dünya evine girmiştir.
Adile Naşit ve Sinema
Sinema sektöründe Rıfat Ilgaz tarafından yazılan Hababam Sınıfı eserinin beyaz perdeye uyarlanmış halinde rol alan Adile Naşit, oynadığı Hafize Ana karakteri ile hafızalara kazınmıştır. Aynı zamanda Münir Özkul ile birlikte başrol oynadıkları filmlerde oynadığı ve adeta ikonikleşen anne karakterleri de çok ses getirmiştir. Bunun yanı sıra 1980 yılında TRT'de yapmış olduğu Uykudan Önce programı ile Masalcı teyze olarak anılmaya başlanmıştır
Adile Naşit henüz 57 yaşındayken İstanbul'da geçirmiş olduğu bağırsak kanseri nedeniyle 11 Aralık 1987 yılında vefat etmiştir. Şişli camiinde düzenlenen tören ile ebediyete uğurlanmıştır. Mezarı ise Karacaahmet mezarlığında bulunan ve ilk eşi Ziya Keskiner ile kalp rahatsızlığından dolayı ölen oğlu Ahmet Keskiner'in bulunduğu aile kabristanına defnedilmiştir.
Rol aldığı bazı yapımlar
1987 - Aile Pansiyonu
1985 - Şaban Papuçu Yarım
1984 - Namuslu
1984 - Şabaniye
1983 - Şaşkın Ördek
1982 - Adile Teyze
1982 - Buyurun Cümbüşe
1982 - Görgüsüzler
1982 - Talih Kuşu
1981 - Deliler Koğuşu
1981 - Şabancık
1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle
1981 - Davaro
1980 - İbişo
1979 - Ne Olacak Şimdi
1979 - Erkek Güzeli Sefil Bilo
1979 - Doktor
1979 - Vah Başımıza Gelenler
1979 - Köşe Kapmaca
1978 - Neşeli Günler
1978 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
1978 - Sultan
1978 - Kibar Feyzo
1977 - Hababam Sınıfı Tatilde
1977 - Gülen Gözler
1977 - Sakar Şakir
1977 - Şabanoğlu Şaban
1976 - Tosun Paşa
1976 - Aile Şerefi
1976 - İşte Hayat
1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor
1976 - Ne Umduk Ne Bulduk
1976 - Süt Kardeşler
1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
1975 - Hababam Sınıfı
1975 - Bizim Aile: Merhaba
1975 - Televizyon Çocuğu
1975 - Delisin
1975 - İşte Hayat
1975 - Hanzo
1974 - Mavi Boncuk
1974 - Yüz Liraya Evlenilmez
1974 - Salak Milyoner
1973 - Canım Kardeşim
1973 - Oh Olsun
1972 - Sev Kardeşim
1950 - Lüküs Hayat
1947 - Yara
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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