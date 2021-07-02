Oynadığı karakterler ile yıllardır her kuşağın zihnine kazınan Hababam Sınıfı'nın Hafize Anası Adile Naşit'in yaşam hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. İşte tüm detayları ile Adile Naşit'in yaşam hikayesi ve sanat hayatı...

Bir dönemlerin ünlü sinema oyuncusu ve Hababam Sınıfı'nın Hafize anası Adile Naşit'in hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Rol aldığı onlarca sinema filminde ve tiyatro oyununda, kendisi ile özdeşleşen karakterler ile herkes tarafından sevilen bir isimdir.

Adile Naşit'in Hayatı

Adile Naşit ya da gerçek ismiyle Adela Özcan 17 Haziran 1930'da İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Annesi tarafından Ermeni kökenli olan Adile Naşit, baba tarafından ise Rum kökenlidir. Ailesi de kendisi gibi sanatçı olan Adile Naşit, küçüklüğünden itibaren sanatla haşır neşir olmuştur. Babasının komedyen, annesi Amelya Hanım'ın da tiyatro oyuncusu olması Adile Naşit'in tiyatro ve sinema oyuncusu olmasındaki en önemli etkenlerden biridir. Ayrıca henüz 14 yaşındayken babasını kaybetmesiyle okuldan ayrılan Adile Naşit, İstanbul Şehir Tiyatrosunun “Çocuk Tiyatrosu” bölümüne girmiştir. Böylelikle tiyatro kariyeri resmen başlayan Adile Naşit, hayatının son demlerine kadar sahneden hiç inmemiştir. İlk sinema film 1947 yılında yayımlanan Yara filmi ile olmuştur ve ardından1948 yapımlı Lüküs Hayat filmi ile de daha fazla tanınmıştır.

1950 yılında ilk eşi tiyatrocu Ziya Keskiner ile evlenen Adile Naşit'in Ahmet adında bir oğlu olmuştur. Fakat Ahmet'in kalbinde delik olması, onu 16 yaşındayken aramızdan ayırmıştır. Girdiği ameliyattan iyi bir şekilde çıkmasına rağmen daha sonra dayanamayarak vefat etmiştir.

Adile Naşit'in Kariyeri

İstanbul Şehir Tiyatrosundan sonra Muammer Karaca tiyatrosuna giren Adile Naşit, Aziz Basmacı ve Vahi Öz ile kendi ekiplerini kurarak 1948 ila 1951 yılları arasında bu toplulukta ter dökmüştür. 1954 yılında ise tekrardan Muammer Karaca tiyatrosuna dönen Adile Naşit, 6 yıl boyunca bu tiyatroda sahne tozu yutmuştur. Daha sonra abisi ve eşi tarafından kurulan Naşit tiyatrosunda da bir müddet sahne almıştır. 1963 yılında ise Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatro toplulukluklarına dahil olmuştur.

Her ne kadar 1947 yılında sinema filmlerine dahil olsada özellikle 1970'li yıllarla birlikte sinema filmlerinde daha çok rol imkanı bulmuştur. 1976 yılında yayınlanan İşte Hayat adlı filimde oynadığı rol ile aynı sene gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Hababam Sınıfında aldığı rollerle de hafızalarda yer edinmiştir.

Özellikle oynadığı rollerde anne karakterleri ile tanınan Adile Naşit, 1985 yılında “Yılın Annesi” ödülüne layık görülmüştür.

Adile Naşit, eşi Ziya Keskiner'in 1982 yılında vefat etmesinden sonra 1983 yılında Cemal İnce ile birlikte dünya evine girmiştir.

Adile Naşit ve Sinema

Sinema sektöründe Rıfat Ilgaz tarafından yazılan Hababam Sınıfı eserinin beyaz perdeye uyarlanmış halinde rol alan Adile Naşit, oynadığı Hafize Ana karakteri ile hafızalara kazınmıştır. Aynı zamanda Münir Özkul ile birlikte başrol oynadıkları filmlerde oynadığı ve adeta ikonikleşen anne karakterleri de çok ses getirmiştir. Bunun yanı sıra 1980 yılında TRT'de yapmış olduğu Uykudan Önce programı ile Masalcı teyze olarak anılmaya başlanmıştır

Adile Naşit henüz 57 yaşındayken İstanbul'da geçirmiş olduğu bağırsak kanseri nedeniyle 11 Aralık 1987 yılında vefat etmiştir. Şişli camiinde düzenlenen tören ile ebediyete uğurlanmıştır. Mezarı ise Karacaahmet mezarlığında bulunan ve ilk eşi Ziya Keskiner ile kalp rahatsızlığından dolayı ölen oğlu Ahmet Keskiner'in bulunduğu aile kabristanına defnedilmiştir.

Rol aldığı bazı yapımlar

1987 - Aile Pansiyonu

1985 - Şaban Papuçu Yarım

1984 - Namuslu

1984 - Şabaniye

1983 - Şaşkın Ördek

1982 - Adile Teyze

1982 - Buyurun Cümbüşe

1982 - Görgüsüzler

1982 - Talih Kuşu

1981 - Deliler Koğuşu

1981 - Şabancık

1981 - Hababam Sınıfı Güle Güle

1981 - Davaro

1980 - İbişo

1979 - Ne Olacak Şimdi

1979 - Erkek Güzeli Sefil Bilo

1979 - Doktor

1979 - Vah Başımıza Gelenler

1979 - Köşe Kapmaca

1978 - Neşeli Günler

1978 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

1978 - Sultan

1978 - Kibar Feyzo

1977 - Hababam Sınıfı Tatilde

1977 - Gülen Gözler

1977 - Sakar Şakir

1977 - Şabanoğlu Şaban

1976 - Tosun Paşa

1976 - Aile Şerefi

1976 - İşte Hayat

1976 - Hababam Sınıfı Uyanıyor

1976 - Ne Umduk Ne Bulduk

1976 - Süt Kardeşler

1975 - Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1975 - Hababam Sınıfı

1975 - Bizim Aile: Merhaba

1975 - Televizyon Çocuğu

1975 - Delisin

1975 - İşte Hayat

1975 - Hanzo

1974 - Mavi Boncuk

1974 - Yüz Liraya Evlenilmez

1974 - Salak Milyoner

1973 - Canım Kardeşim

1973 - Oh Olsun

1972 - Sev Kardeşim

1950 - Lüküs Hayat

1947 - Yara

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