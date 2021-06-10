DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören kimdir?
Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor
Nisan'da işsizlik oranı ne kadar? Türkiye'de ne kadar işsiz var?
Fransız Alpleri'ndeki 'kanlı buzullar' korkuttu
Çamlıca Kulesi hafta sonu açık mı? Çamlıca Kulesi kaça kadar açık?
Abbasiler döneminden kalma bin yıllık yumurta bulundu
Eğitimci Turgay Polat: LGS acil kalkmalıdır
Bağ-Kur’luya erken emeklilik hakkı
Araştırma: Türkler NATO’ya güvenmiyor
Kurban kesim bedeli açıklandı
Vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? 2021 vekalet ile kurban fiyatları kaç para?
Marmara'dan iki günde 392 metreküp müsilaj toplandı
Deniz Işın kimdir? Leyla İle Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın nereli kaç yaşında?
Dünyada 160 milyon çocuk işçi var
Adana Ulu Camii'nin çinileri, bir Avrupa ülkesinden çıktı

Adana Ulu Camii'nin çinileri, bir Avrupa ülkesinden çıktı

Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano, Hollanda'dan çıktı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.06.2021 10:44:53
Adana Ulu Camii'nin çinileri, bir Avrupa ülkesinden çıktı

ADANA Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'si ve 1 çini pano, Hollanda'dan çıktı. Oriental Art Auctions Müzayede Evi tarafından satışa sunulan 3 çini ile Konya'ya ait olduğu belirlenen 1 çini karo, Türkiye'nin yürüttüğü müzakereler sonucu Ankara'ya getirildi.

adana-ulu-camiinincinileri-hollandadan-cikti_8836_dhaphoto1

Hollanda'da Oriental Art Auctions Müzayede Evi tarafından 4 Haziran 2020'de düzenlenen 'Islamic Art Auction' isimli müzayedede satışa sunulan, 16'ncı yüzyıla ait çiniler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının dikkatini çekti. Uzmanlar, müzayede kataloğunda 201 ve 205 numaralı lotlarda satışa sunulan çini karolar ile 204 numaralı lotta satılan çini panonun çalıntı olduğunu belirledi. Yapılan detaylı incelemede çini karolar ile panonun, Adana Ulu Camii'nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan çiniler olduğu saptandı.

adana-ulu-camiinincinileri-hollandadan-cikti_8836_dhaphoto4_1

Aynı müzayede evinde 20 Ekim 2020'de düzenlenen 'IslamicandAsian Art' isimli müzayedede ise 113 lot numarasıyla satışa sunulan çini karo da incelendi. Yapılan detaylı araştırmada, çini karonun da Anadolu Selçuklu dönemine ait yapılarda, 11'inci yüzyıl sonlarından 13'üncü yüzyıl başlarına kadar görülebilen yıldız formlu olduğu ve bu çininin benzer örneklerine Konya'daki arkeolojik kazılarda rastlanıldığı belirlendi.

adana-ulu-camiinincinileri-hollandadan-cikti_8836_dhaphoto2

ANADOLU KÖKENLİ OLDUĞU İSPATLANDI

Interpol tarafından 'Çalıntı Sanat Eserleri Veritabanı'nda yayımlanan çinilerin iadesi için İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı girişimde bulundu. Müzayede evi ile doğrudan temasa geçilerek, eserlerin yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarıldığına ilişkin deliller sunuldu. Aylar süren müzakereler sonucu müzayede evine sunulan kanıtlarla eserlerin, Anadolu kökenli olduğu ispatlandı.

adana-ulu-camiinincinileri-hollandadan-cikti_8836_dhaphoto3

ETNOGRAFYA MÜZESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Gönüllü olarak müzayede evi tarafından çiniler, Lahey Büyükelçiliği'ne teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından çiniler, diplomatik kargo ile Ankara'ya getirilerek, Etnografya Müzesi'ne teslim edildi. Çinilerin ait oldukları dönemin bilimsel verilerle tespitinin sağlanması için bazı analizlerin yapılacağı öğrenildi.

ad

ADANA ULU CAMİİ

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1509'da yapımına başlanan Ulu Camii, 1541 yılında tamamlandı. Selçuklu ve Memluk mimarisi özelliğini taşıyan caminin duvarları, siyah beyaz mermer taşlarla kaplıyken, batı ve doğu cepheli birer kapısı bulunuyor. 16'ncı yüzyıldan kalma beyaz zemin üzerine lacivert, firuze ve mercan kırmızısı renklerden oluşan caminin duvarlarındaki çinilerin bitki motifleri ile süslendiği görülüyor. İznik ve Kütahya'da yapılmış olan ve Osmanlı çini sanatının en güzel örneklerinin görüldüğü çiniler, 18'inci yüzyıla ait soluk ve gri renkli geç devir çinilerini de içeriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş