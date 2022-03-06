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ABD'li yazar Stephen King'den Rusya'ya tavır

Korku edebiyatının dünyaca ünlü Amerikalı romancılarından ABD'li yazar Stephen King, kitaplarının Rusça çevirilerinin yeni baskılarının yapılması için bir sözleşme imzalamayacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-06 08:15:56
ABD'li yazar Stephen King'den Rusya'ya tavır

Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırıları 11. gününde de devam ederken; Rusya'ya yönelik tepkiler ve yaptırım kararlarının arkası kesilmiyor.

Rusya'nın Ukrayna işgaline bir tepki de korku edebiyatının dünyaca ünlü romancılarından ABD'li yazar Stephen King'ten geldi.

Stephen King, kitaplarını Rusçaya çeviren yayınevleriyle yeni baskılar için sözleşme imzalamama kararını duyurdu.

Stephan King, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından geçen hafta, “Ukrayna'nın yanındayım” yazan tişörtlü fotoğrafını paylaşarak, “Genelde fotoğraflarımı paylaşmam ama bugün bir istisna.” notunu düşmüştü.

74 yaşındaki yazar, bir diğer paylaşımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef alarak, “Putin, uzun ve kötü şöhreti kariyerinde ilk kez aptal gibi görünüyor. Bu muhtemelen onun için bir şok” demişti.

Ünlü yazar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını “oyun alanında büyük çocuğun küçüğü çocuğu dövmesine” benzetmişti.

King, Rusya'da satış yapmaya devam ettiği için Coca-Cola'ya da dönük boykot çağrısında bulunmuştu.

Stephen King kimdir?

Stephen King 21 Eylül 1947 yılında ABD Portland'da dünyaya geldi. 2 Yaşına geldiğinde annesi ve babası ayrıldı.

Çocukluğunu annesi ve babasının yanında geçirdi. 11 Yaşına geldiğinde annesi ve kardeşi ile Durham'a taşındılar burada okula başladı.

Üniversitede Bilim okumaya başladı. İleride eşi olacak kadın Tabitha ile burada tanıştı.

Stephen King 60'dan fazla kitabı yazmıştır. 1982 yılında başlayarak 2005 yılında sona eren Kara Kule isimli serisi ile tanınmaktadır.

1963 yılında ilk hikâyelerini yazmaya başlayan King daha 16 yaşındaydı. Bu hikâyelerini toplayarak kitap olarak yayınlandı. Bazı hikayelerini yayınlanan dergilerde popüler olmaya başladı.

Hamden Kolejinde öğretmenlik yapmaya başladığı yıl bir yandan da yazarlık yaşamına devam etmekteydi.

1974 yılında Göz isimli ilk romanı yayınlandı. Daha sonra Medyum ve arkasından Mahşer isimli kitaplarını yayınlandı.

Korku edebiyatının en sevilen ismi olan Stephen King kitapları ve hikayeleri senaryolaştırılarak beyaz perdeye uyarlandı.

Yazarın tüm kitapları neredeyse Türkçeye çevrilmiş olup ülkemizde hayran kulüpleri vardır. .

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