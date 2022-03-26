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ABD'de ramazan ayı resmen tanındı

ABD’nin Delaware eyaleti, ramazan ayının eyalet genelinde resmen tanınmasını içeren tasarıyı kabul etti.

2 Saat Önce
2022-03-26 19:13:08
ABD'de ramazan ayı resmen tanındı

3 Kasım 2020 genel seçimlerinde eyaletin ilk Müslüman kadın milletvekili olarak seçilen 30 yaşındaki Madinah Wilson-Anton'un ana destekçi olarak sunduğu tasarı, eyaletin Genel Kurul toplantısında 21 üyenin 20'si tarafından kabul edildi.

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Böylece ramazan ayının Müslümanlar için kutsallığını resmen tanımış oldu.

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HCR-62 olarak bilinen tasarıda, “oruç, fedakarlık, şükran ve tefekkür ayı olan mübarek ramazan ayının kutlanması, bu eyaletin ve bu milletin ihyasına her gün katkıda bulunan bu eyaletin Müslüman sakinlerinin tanınması” ifadesi yer aldı.

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Tasarıda, ayrıca Delaware eyaletindeki okul ve işletmelerin, mevcut yasalar çerçevesinde Müslümanların ramazan ayı ve bayram kutlamalarını inançlarına göre yaşamaları için kolaylık sağlanması gerektiği çağrısı yapıldı. AA .

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