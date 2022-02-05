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ABD'de Harry Potter kitapları yakıldı!
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ABD'de Harry Potter kitapları yakıldı!

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz, büyü ve cadılıkla ilgili olduğunu savunduğu Harry Potter ve Twilight serileri kitaplarını yaktırdı.

1 Saat Önce
2022-02-05 01:08:11
ABD'de Harry Potter kitapları yakıldı!

ABD medyasında yer alan haberlere göre, muhafazakar papaz Greg Locke, takipçilerini Harry Potter ve Twilight (Alacakaranlık) kitaplarını yakmaya teşvik etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, kilise cemaati, akşam saatlerinde yakılan bir ateşin etrafında toplanarak beraberinde getirdikleri Harry Potter ve Twilight kitapları ile tişörtlerini yaktı.

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Papaz Locke, dini hak ve özgürlükleri ile inanç sistemlerine tehdit oluşturduğunu düşündükleri kült materyallerini yakma hakları olduğunu savundu. AA .

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