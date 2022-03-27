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ABD'de ezanın hoparlörle okunmasına izin
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ABD'de ezanın hoparlörle okunmasına izin

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki cami ve mescitlerde müezzinler günde 3 vakit ezanı hoparlör ile okuyabilecek.

35 Dakika Önce
2022-03-27 20:48:48
ABD'de ezanın hoparlörle okunmasına izin

Şehir meclisi üyesi Cemal Osman'ın sunduğu "ezanın halka açık şekilde okunmasına izin veren" tasarı belediye meclisinde kabul edildi.

Belediyeden geçen tasarıyı “dini eşitlik için doğru yönde bir adım” olarak değerlendiren Cemal Osman, “Herkesin ve her dinin aynı haklardan yararlandığından emin olmak için daha yapacak çok işimiz var.” ifadesini kullandı.

Günde 3 defa hoparlörle ezan okuyabilecek

Karara göre, camilerdeki müezzinler gürültü yönetmeliğinde belirlenen sınır 70 desibelin altında olmak kaydıyla sabah ve yatsı ezanları hariç günde 3 defa hoparlörle ezan okuyabilecek.

ABD tarihinde ilk defa 2004'te Michigan eyaleti Hamtramck şehrinde ezan sesi yerel yönetimin kararı ile serbestleştirilmiş ve yine aynı eyalette, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu tek ABD kenti olan Dearborn'da da aynı uygulama başlamıştı.

Yaklaşık 30 bin Müslüman'ın yaşadığı New Jersey'nin Paterson şehri belediye meclisi de Mart 2020'de ezanın halka açık şekilde okunması tasarısını kabul eden üçüncü şehir olmuştu. AA .

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