'9. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali' başladı

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali' başladı. Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan önemli şairlere ev sahipliği yapacak festival, 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali"nin açılışı Küçüksu Kasrı'nda yapıldı.

Türkiye'den ve farklı coğrafyalardan önemli şairlere ev sahipliği yapacak festival, 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, festivalin açılışında, geçen yıl vefat eden şair Sezai Karakoç ile Necip Fazıl Kısakürek, Prof. Dr. Teoman Duralı ve Dr. Mehmet Genç'i rahmetle andı.

Keskin, edebiyat alanında özellikle şiirin duygu, düşünce ve hayalleri etkili bir şekilde yazıya dökme sanatı olduğunu belirterek, "Bin yıllık mazimizde halk edebiyatımızla, divan şiirimizle olsun, nice başyapıtların altına imzamızı atan bir ecdadın mensuplarıyız." dedi.

Festivale bu yıl 12 ülkeden 25 şairin katılacağını aktaran Keskin, şöyle devam etti:

"Festivalimizi şereflendiren kültür erbaplarımız da barışın, aşkın ve kardeşliğin şiirini geçmişin kaynağından aldıkları ilhamla yazmaya devam ediyorlar. Bizler Nedim'den Yahya Kemal'e, Necatigil'den Necip Fazıl'a, İsmet Özel ve Sezai Karakoç'tan Nurullah Genç'e kadar medeniyetimizin ve özellikle İstanbul'un sesi olmuş şairlerimizin mısralarında yürümenin gururunu her daim yaşadık, yaşamakla da kalmadık, ulaşmak istediğimiz çıtayı harmanladık."

Keskin, festivalin bu yılki temasını "Şiirin ve Şehrin Kapısı, Kaleden Şehre" olarak belirlediklerine işaret ederek, "Kısa bir zaman sonra dünya turizmine kazandırmayı amaçladığımız Aydos Kalesi'ne atıfta bulunmak istedik. Zira İstanbul'un her köşesinde insanımızla şehrin arasında kopmaz bir bağa nasıl rastlıyorsak, şairlerin şiirleri ile de her seferinde Dersaadet'in yeniden inşa edilen bir çekim merkezi olduğuna tanık oluyoruz." diye konuştu.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, festivalin edebiyatın bir sesi olduğunu, yurt dışından gelen şairlere de bir kültür elçisi gibi görev yürüterek, Türkiye'yi tanıttığını söyledi.

- "Bizi manevi olarak en güçlü ifade eden sanat şiirdir"

Türkiye Yazarlar Birliği Onursal Başkanı Dr. Mehmet Doğan da şiir ve edebiyatın bir milletin özü olduğunun altını çizerek, "Bizi manevi olarak en güçlü ifade eden sanat şiirdir. İstanbul, Türkçenin en büyük şairlerini yetiştiren, yaşatan büyük bir medeniyet merkezidir. Baki'den Yahya Kemal'e kadar İstanbul'u yazmamış bir şairimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Festivalin bu yılki onur konuğu Nurullah Genç ise ön yargıları değiştirebilecek en güçlü vasıtanın şiir, edebiyat ve sanat olduğunu vurgulayarak, "Bizim için şiir hayatın damarıdır. Bugün üzerinde konuştuğumuz şiirin kaynağı Allah'ın 'Kelam' sıfatıdır. Bir fotoğrafçı olarak da yıllardır fotoğraf çekiyorum, 'Basar' sıfatı görmedir. Musikinin kaynağı 'Kelam'dır ve 'Semi' sıfatıdır. Tüm bunların arkasında 'Tekvin' vardır." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Genç'in yanı sıra Filistin'den Najvan Darwish, Macaristan'dan Balazs Szöllössy, Kosova'dan Canan Özer, İran'dan Darya Heidari ile Mehmet Narlı, Nergihan Yeşilyurt, Burhan Sakallı, Ali Bal, Mehmet Aycı ve Yasin Mortaş şiirlerini seslendirdi.

Festival kapsamında ayrıca çeşitli etkinlikler ve müzik dinletileri düzenlenecek. Şairler, Sultanbeyli'deki okulları da ziyaret edecek, şiir ve söyleşi etkinlikleriyle öğrencilerle buluşacak.

Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali ile ilgili detaylı bilgi "www.istanbulensissiir.org" adresinden alınabilir.