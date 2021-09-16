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TIMETURK / KÜLTÜR / 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar

750 bin dolara satmak isterken yakalandılar

Roma dönemine ait lahdi 750 bin dolara satmak isterken yakalandılar

3 Saat Önce
2021-09-16 16:45:22
750 bin dolara satmak isterken yakalandılar

İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi.

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İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarıyla harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından dün düzenlenen operasyonda, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan Roma dönemine ait ostotek lahit (Antik çağda Anadolu'ya özgü olduğu düşünülen küçük boyutlarda lahit) ele geçirildi.

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Olayla ilgili 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, lahdi 750 bin dolara yurt dışına satmaya hazırlandıkları öğrenildi.

Lahit, Selçuk Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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