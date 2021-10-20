7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

12-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 7. Sakarya Uluslararası Kısa Film Festivalinin gala gecesi ve ödül töreni gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin performansıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından sinevizyon gösterimleri ile devam etti.

Gösterimlerin ardından Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Vali Yardımcısı Murat Karasu ve Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel açılış konuşmalarını gerçekleştirdiler.

SİNEMA SEKTÖRÜ AKADEMİYLE BULUŞTU

Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve festivalin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, “Üç gündür ustalarla geleceğin ustalarını buluşturduğumuz bu festivalde herkesin ortak kanısı, Türkiye'de sinemanın geleceği için sinema sektörü ve akademik çalışmaları buluşturmanın gerekliliği oldu. Bu festivalin buna önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Festival organizasyonu kapsamında dünyadaki bütün film okullarıyla yazışmalar yaptık ve yarışma çağrımızı kendilerine gönderdik. Neticede toplam 2774 film başvurusu aldık, bu sayı festivalin başarısını göstermektedir” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ise, konuşmasında yeni yetenekleri teşvik eden bu tür organizasyonların içinde yer almaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, ”Şehrimizin spor, kültür-sanat, teknoloji gibi alanlarda uluslararası camiada ön plana çıkması bizleri gururlandırmaktadır. Sanat ve sanatçının gücü tüm dünyada inkâr edilemez bir gerçektir ve bu gücün bireylerden ziyade toplumların yararına hizmet etmesi üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Kültür sanat çalışmalarını desteklemeye gayret ediyoruz ve bu gayretlerimize devam edeceğiz” dedi.

"FESTİVALİN BIRAKTIĞI İZ BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, konuşmasında festivalin uluslararası düzeyde gördüğü ilgiden dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, “Sakarya Üniversitesi akademik birikimi dünyaya açan, dünyanın akademik birikimini de Türkiye'ye ve şehrimize taşıyan köklü bir üniversitedir. Üniversitemiz; siber güvenlik, enerji depolama, elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinde Türkiye'de ilk 3'te yer almaktadır. Bir taraftan bilgiyi teknolojiye dönüştüren, diğer yandan sanata, kültüre ve sosyal gelişime kapı aralayan bir ekosisteme sahibiz. Biz yalnızca teknolojik gelişmelerin kalkınma için yeterli olmadığını düşünüyoruz. Üniversitemiz sosyal bilimler alanlarında önemli bir yere sahip. Bunun bir örneği olarak İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü bu yıl ilk öğrencilerini aldı. 5 yıldır devam eden ve 6. yılında uluslararası hale gelen kısa film festivalimizle ve yeni ekosistemimizle şehrimizin kültür sanat hayatına nitelikli katkılar yapmak için hazırız” dedi.

Rektör Savaşan, “Festival kapsamında 117 ülkeden 2774 başvuru geldi. Bunlardan yaklaşık 150'si Türkiye'den. Festivalimize uluslararası olarak bu kadar geniş katılım olması gurur verici. Öğrencilerin eline kamera alması, kısa film hazırlaması ve buraya göndermesi son derece kıymetli. Dolayısıyla film gönderen öğrencilerin her birini kutluyorum. Umuyorum ki festivalin gençlerimizin hafızalarında bıraktığı iz bizi geleceğe taşıyacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleşen ödül töreninde; festivalin bu yılki onur konukları oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu ve yönetmen Mesut Uçakan'a onur ödülleri takdim edildi. Ardından, Kurmaca Kategorisi Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve kurmaca ile belgesel kategorilerinde ilk 3'e giren kısa filmler anons edilerek yönetmenlerine ödülleri verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.