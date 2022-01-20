5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin panorama seçkisi açıklandı

Kadın Yönetmenler Derneği tarafından 27 Şubat- 8 Mart 2022 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan 5.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nin seçkileri belli oldu.

Prof. Berrak Taranç, Dr. Öğr. Üyesi Dilaver Bayındır ve yönetmen Dilek Çolak'ın yer aldığı ön jüri, 59 ülkeden gelen 245 film arasından finalistleri belirledi.

28 ülkeden 98 filmin yarışacağı ve gösterileceği filmler, İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde İzmirli sinemaseverlerle buluşacak. Bazı bölümleri çevrimiçi etkinlikler şeklinde de düzenlenecek olan festivalde, Altın Makara için yarışacak filmlere ödül olarak dünyadaki pek çok festivale filmleri ile katılabilmeleri için ücretsiz başvuru kodları ödül töreninde takdim edilecek. .