DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

TYB İstanbul'da 15 Temmuz Şiir Şöleni
İsrail hapishanesindeki 4 Filistinli açlık grevine başladı
Sağlık çalışanlarına hastane bahçesinde sürpriz!
MHP'den CHP'ye 'Türkgün' tepkisi
Nedim Şener CHP'li Özcan'a tazminat ödeyecek, Şener'den karara tepki
Galatasaray-PSV maçının bilet fiyatları belli oldu
41 yıllık saat tamircisi Ebu Yahya'nın dükkanı müze gibi
Altının kilogramı 503 bin 700 liraya yükseldi
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'dijital Avro' projesi
İHH Kurban ekipleri yola çıktı
ABD'li uzman Doran: YPG, PKK'dır; ABD'nin işbirliği yanlış
Ahmet Kural hapis yatacak mı? Ahmet Kural cezaevine girecek mi?
Cinsel ilişkiden sonra abdest almadan oruç tutulur mu? Cünüplük hangi durumlarda orucu bozar?
Yılda 300 gün uyuyor, ailesi uykusunda yıkayıp besliyor
Türk Telekom, Tivibu'yu yazlıklara taşıyor

TIMETURK / KÜLTÜR / 41 yıllık saat tamircisi Ebu Yahya'nın dükkanı müze gibi

41 yıllık saat tamircisi Ebu Yahya'nın dükkanı müze gibi

Saat tamircisi Yusuf Ebu Yahya, 'İşi öğrenmeden önce sadece saatleri dizer ve satardım. Böylece saatlerin orijinal olup olmadığını ayırt etmeye başladım. Saat tamirciliğine ilk adımı ise 1980-1981 yılları arasında attım.' dedi.

1 Saat Önce
2021-07-14 17:10:28
41 yıllık saat tamircisi Ebu Yahya'nın dükkanı müze gibi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, kol saati tamircisi Yusuf Ebu Yahya, her gün müzeyi andıran dükkanını açarak vaktini "başkalarının zamanını ayarlamak"la geçiriyor.

BERIRE_2021_07_saat-2-

Bağdat'ın tarihi Reşid Caddesi'nden geçerken, tozlanmış büyük camın arkasında farklı dönemlere tanıklık etmiş çeşitli modellerde yan yana ve üst üste dizili yüzlerce kol saati dikkati çekiyor. Burası 53 yaşındaki Yusuf Ebu Yahya'nın yaklaşık 3,5 metrekarelik alana sahip mütevazı saat tamir dükkanı.

BERIRE_2021_07_saat-3-

Ebu Yahya, 41 yılını verdiği ve babasından devraldığı bu dükkanda başkalarının zamanını ayarlamayı ilk günkü şevk ve heyecanla sürdürüyor.

Saat tamircisi Yusuf Ebu Yahya, babasından miras kalan mesleğe başlama serüvenini AA muhabirine anlattı.

thumbs_b2_bd4f2df6bc1623f1c37e08771bce25f5

“Ortaokuldayken bisikletle her gün babamın yanına uğrar sonra eve dönerdim. Gelirken bir de babam ve arkadaşları için yemek getirirdim. İşi öğrenmeden önce sadece saatleri dizer ve satardım. Böylece saatlerin orijinal olup olmadığını ayırt etmeye başladım. Saat tamirciliğine ilk adımı ise 1980-1981 yılları arasında attım. Mesleği babamdan öğrendim."

thumbs_b2_369ab742e706f65a19e5016b4c8e56fe

İlk olarak Citizen markalı saat makinası tamir ettiğini söyleyen Ebu Yahya, en çok İsviçre ve Japonya markalı saatleri onarmayı sevdiğini dile getirdi.

Ebu Yahya, "Ülke eskisi gibi ve başka ülkeler gibi değil. Dışarıdan kaliteli mallar gelemiyor. Eskiden İsviçre'den orijinal saat malzemeleri getirtiyorduk." diye konuştu.

thumbs_b2_cd684f6858c3910c5ef83a3374fbba8e

Savaş, saat ustasını mesleğine ara vermek zorunda bıraktı

2006-2008 yılları arasında ülkeyi ve özellikle başkent Bağdat'ı esir alan mezhep savaşı yılların saat ustası Ebu Yahya'yı zorunlu olarak mesleğinden uzaklaştırdı.

thumbs_b2_8969d0ffd18ec18cc5d170b1fc642d3b

Ebu Yahya, "Mezhep savaşı döneminde mecburen icra ettiğim bu mesleğe ara verdim çünkü psikolojik sorunlar yaşadım. Dükkan 1 gün açık 4 gün kapalıydı. Yollar da kapalıydı ve dışarı çıkmaya korkuyorduk." ifadelerini kullandı.

thumbs_b2_32203f585149e75518028fcc5299fb22

"Benim bağlı olduğum parti saatlerdir"

Zamana direnen mesleğinin hiçbir zaman son bulmayacağı kanaatini taşıyan Ebu Yahya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2'si erkek, 3'ü kız 5 çocuk sahibiyim. Büyük oğlum Yahya sağ kolum. Saat tamirinde bana yardımcı oluyor. Ben hiçbir siyasi partiye bağlı değilim. Benim partim ve bağlı olduğum şey sadece saatlerdir. Hayatım tamamen saatlerden ibaret."

thumbs_b2_0229fca01e381bc14cd99ea913fe335c

Ebu Yahya, cep telefonlarının icadıyla kol saatlerine olan ilginin azalması konusunda ise "Kıyafeti şık olan insanın kolunda saati de olmalı. İnsanın kolunda saati olmazsa şık sayılmaz." görüşünü dile getirdi.

thumbs_b2_34fc121dc760622f7b6cb3d0b540de92

Saatlerle arkadaşlığını gözü pahasına sürdürüyor

Ebu Yahya mesleğini bırakma düşüncesini taşımadığını vurgulayarak, "Benim için makinesi ne olursa olsun hiçbir saatin tamiri zor olamaz. Sağ gözüm eskisi gibi görmüyor o yüzden mikroskop ve büyüteç kullanıyorum. Ancak mesleğimi çok seviyorum ve bırakmayı düşünmüyorum." dedi.

thumbs_b2_3c8ff17c0fd1d87ea95ffa3daf1fd823

Iraklı saat ustası, müşterilerin getirdiği kol saatlerinin tamiriyle uğraşmanın yanı sıra evinde antika değeri taşıyan saatleri de biriktirerek büyük bir koleksiyona sahip olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH