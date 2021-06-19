DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erdoğan: Hedefimiz turist sayısını 70 milyona çıkarmak
DSÖ’den koronavirüsün Delta varyantı ile ilgili korkutan açıklama
AGOS yazarı Vicken Cheterian: Asıl rakip Koçaryan
Bakan Koca açıkladı: Aşılama yaşı 30'a indi
Aliyev’in Şuşa tebrikine cevabı: 'Allahu Ekber...'
Prof. Ercan: Kartal'daki deprem, büyük depremin ayak sesleri değil
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
İran'da seçimlere katılım devrimden bu yana en düşük seviyede
400 yıllık servet değerindeki tablolar çöpten çıktı
Erdoğan’dan İran’ın yeni cumhurbaşkanına tebrik
Organize suç örgütü lideri Peker’in BAE’yi terk edeceği öne sürüldü
FETÖ firarisi 'gaybubet evi'ne giderken yakalandı
Analiz: Afrika’da Fransa devri kapanıyor mu?
Kuzey Irak’ta 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
ANALİZ: NATO, 'LGBT müfrezeleri' de kuracak mı?

400 yıllık servet değerindeki tablolar çöpten çıktı

Alman polisi, Köln kentinde bir otoyolda çöp konteynerinde bulunan 17. Yüzyıla ait iki değerli tablonun sahiplerini bulmak için dün kamuoyuna başvurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
19.06.2021 16:22:12
400 yıllık servet değerindeki tablolar çöpten çıktı

Almanya'da çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. İlk incelemelere göre tabloların orijinal olduğunu tespit eden Köln polisi, araştırmalarını sürdürüyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletinde otoyoldaki bir çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. Köln polisi yaptığı açıklamada, iki tablonun kendilerine teslim edildiğini ve henüz sahiplerinin bulunamadığını duyurdu.

Polis, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda çerçeveli iki resmin orijinal olduğu sonucuna varıldığını ve eserlerin Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'ye ait olduğuna inanıldığını belirtti.

Polis, 1627-1678 yılları arasında Hollanda'da yaşayan ressam ve yazar Samuel van Hoogstraten'e ait olan tabloda kırmızı şapkalı bir çocuğun portresinin yer aldığını kaydetti.

Diğerinin ise 1625-1700 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Pietro Bellotti'nin 1665'te kendi portresini yaptığı bir eser olduğu ifade edildi. Köln polisi eserlerin sahibini bulmaya çalışırken, olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş