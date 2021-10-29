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TIMETURK / KÜLTÜR / 4. Batman Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

4. Batman Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Batman'da Valilik ve belediye iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen kitap fuarı kapılarını açtı.

2 Saat Önce
2021-10-29 12:39:28
4. Batman Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Batman Valiliği önünde düzenlenen kitap fuarına 100'ü aşkın yayınevi katıldı.

Açılışta konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, bu fuarın Batman'a değer kattığını söyledi.

"En büyük hedefimiz genç nüfusa sahip Batman'ın kitapla buluşmasını daha fazla sağlamak" diyen Şahin, genç nüfusun iyi yetişmesi gerektiğini anlattı.

Kitap fuarında sadece yayınevleri ile kitapseverleri buluşturmadıklarını ayrıca yazarlar ile yazar adaylarını da bir araya getirdiklerini vurgulayan Şahin, fuar kapsamında yazar atölyelerinin de öğrencilerle buluşacağını söyledi.

Şahin, öğrencilere verilmek üzere 800 bin lira değerinde kitap hediye çekleri oluşturduklarına işaret ederek, "Bunları öğrencilerimize dağıtacağız. Onlar da fuarı gezerken beğendikleri kitaplardan bu çekleri kullanarak alacaklar. Hedefimiz her bir gencimizin küçük de olsa bir kitaplık oluşturması için başlangıç yapmak" dedi.

Daha sonra Vali Şahin ve diğer protokol üyeleri tarafından fuarın açılışı yapıldı.

Fuardaki stantları gezen Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabını ziyaretçilere hediye etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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