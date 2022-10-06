2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Annie Ernaux kazandı

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.

2022 Nobel Edebiyat Ödülü, ‘kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kolektif kısıtlamalarını cesaret ve umursamaz bir keskinlikle ortaya çıkardığı için' Fransız yazar Annie Ernaux'a verildi.

Annie Ernaux kimdir?

1 Eylül 1940'ta, Lillebonne'da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu; çocukluğunu Yvetot, Normandiya'da geçirdi. Mazbut bir sosyal çevrede büyüdü, edebiyat öğrenimi gördü ve uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Armoires vides'le (Boş Dolaplar) ortaya koydu. Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktarırken, arka planda daima toplumsal yas¸am ve onu olus¸turan kültürel, siyasî, tarihî olaylara yer vererek, “toplumsal bellek” yazını olarak nitelenebilecek eserlere imza attı; başta Renaudot Ödülü olmak üzere birçok ödüle değer görüldü. Hâlâ Cergy'de yaşamaktadır.

AA, NTV, DHA